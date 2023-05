Dopo aver inserito tre nuovi film nel calendario delle uscite 2023-2024, fra di essi la Sony Pictures comunica l’uscita - fissata per il 7 giugno 2024 - di un nuovo episodio della storica serie cinematografica di “Karate Kid”.

Stando alle ultime informazioni riportate da Discussing Films, l’attore e maestro di arti marziali hongkongese Jackie Chan - dopo aver preso parte al primo capitolo del reboot in “Karate Kid: la leggenda continua”, titolo che ha rilanciato la saga raccogliendo ben 359 milioni di dollari in tutto il mondo - sembrerebbe in trattative per tornare a picchiare duro nel nuovo capitolo del franchise, con alla guida il regista Jonathan Entwistle.

Da quanto potremmo supporre Chan tornerà ad interpretare il personaggio di Mr. Han, l’introverso e solitario maestro di kung fu conosciuto nel film del 2010. Ricordiamo infatti che nella versione più recente del franchise ambientata in Cina, il dodicenne Dre Parker - un giovanissimo Jaden Smith - fa affidamento sulle lezioni e i consigli del signor Han per fronteggiare i bulli del quartiere e prepararsi al torneo di arti marziali.

Pur non sapendo ancora se Jaden Smith tornerà in veste di protagonista, risulta chiaro da parte di Entwistle la volontà di tornare a coinvolgere il celebre attore orientale. Ricordiamo infatti come Chan abbia ricevuto col precedente titolo una nomination collettiva come Favorite On-Screen Team ai People's Choice Awards e vinto anche il premio Favorite Butt Kicker ai Kids' Choice Awards.

Per chi invece non conoscesse il regista, ricordiamo che Entwistle è noto soprattutto per aver diretto le serie televisive Netflix “The End of the F***ing World” e “I Am Not Ok with This”. Più recentemente ha collaborato alla realizzazione di un biopic su Fred & Ginger, con Margaret Qualley e Jamie Bell, ed ha curato la regia di alcuni episodi di “Hello Tomorrow!” per Apple Tv +. Sono anche girate alcune voci sul suo conto che lo vorrebbero a dirigere un nuovo film dedicato ai Power Rangers.

E anche rispetto alla acclamata serie televisiva targata Netflix “Cobra Kai” - ispirata ai primi storici capitoli della saga e ai personaggi divenuti leggenda - non è chiaro se e in che modo il ruolo di Chan possa integrarsi al cosiddetto “Miyagi-verse”. In effetti nel 2021 Jon Hurwitz - co-creatore della serie tv - si era espresso categoricamente sulla possibilità o meno di un crossover tra i due mondi: «Lo abbiamo escluso completamente. Jackie Chan viene menzionato nella prima stagione, quindi penso che nel nostro mondo Jackie Chan sia un attore e un performer». Poche speranze dunque per chi si aspettava diversamente, ma in fondo nulla può davvero escludersi.

Giovanni Scanu

