Qualche giorno fa l’annuncio dell'annullamento delle date del suo Justice World Tour “a causa di problemi sanitari non legati al Covid”.

Oggi, con un video su Instagram di tre minuti, Justin Bieber spiega cosa è accaduto.

“Ho la sindrome di Ramsay Hunt – dice il 28enne, mostrandosi palesemente affaticato – legata a un virus che attacca il nervo nel mio orecchio e i miei nervi facciali causando una paralisi del volto. Non sono ovviamente in grado di salire sul palco. Andrà meglio, sto facendo molti esercizi per far tornare il mio viso alla normalità. Ci vorrà del tempo”.

“Come potete vedere – continua - la palpebra dell'occhio destro non si chiude. Non posso sorridere da questo lato del viso, questa narice non si muove. C’è una completa paralisi del lato destro del volto. Il mio corpo mi sta dicendo che devo rallentare”.

Quindi si rivolge direttamente ai milioni di fan in tutto il mondo: "Spero che capiate. Userò questo tempo solo per riposarmi e rilassarmi e tornare al cento per cento in modo da poter fare ciò per cui sono nato”.

La sindrome di Ramsay Hunt è un patologia neurologica che paralizza i nervi del volto in modo temporaneo o, nei casi più gravi, permanente.

