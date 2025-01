Al via sabato nella Music Hall di Sassari la seconda edizione di "Jazz in Hall" curata da Mariano Tedde e organizzata dalle Associazioni Sing Sing Sing e Td Lemon. Otto serate da gennaio ad aprile che vedranno protagonisti 23 musicisti di grande esperienza, pronti a immergere il pubblico nel cuore della musica jazz, tra tradizione e innovazione.

Il 17 gennaio si apre con una serata da non perdere: il Green’s Factory Plus Francesco Lento, un quartetto che omaggerà i grandi trombettisti della storia del jazz, tra cui Nat Adderley, Clifford Brown, Lee Morgan, Woody Shaw, Franco Ambrosetti e Tom Harrell. Il quartetto è formato da Francesco Lento alla tromba, Luca Piana alla batteria, Mariano Tedde al piano e Sebastiano Dessanay al contrabbasso.

Le altre date- The Sorcerer Quartet va in scena il 30 gennaio, con un repertorio di composizioni originali. Il 7 febbraio sarà la volta del Blue Strings Trio, il 20 febbraio il pubblico potrà assistere al Jazz Tenor Now. Due appuntamenti anche a marzo: il Mariano Tedde Quartet (13) e l’Organ Trio (28). In aprile concerti dell’Antonio Pitzoi Trio (11) e dell'Elias Lapia Quartet (24).

