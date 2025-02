C’è tanta aspettativa sui titoli che andranno a comporre l’universo DC a cura di James Gunn e del co-produttore Peter Safran. Dopo aver scoperto le carte sul nuovo “Superman”, scelto per dare il via al nuovo ciclo di produzioni cinematografiche e televisive, l’inseparabile duo ha voluto aggiornare i fan e la stampa specializzata sugli sviluppi che riguardano le uscite attese nel prossimo futuro.

Nello specifico, è stato dato qualche dettaglio in più sul primo capitolo del DC Universe intitolato “Gods & Monsters”; un inizio di percorso che - come concordato due anni addietro - seguirà indicazioni ben definite, una struttura in continuity, più personaggi ed una direzione a lungo termine capace di durare degli otto ai dieci anni. Lo scopo è quello di rilanciare le proprietà intellettuali dell’etichetta coi volti che l’hanno resa celebre negli anni, introducendo novità ancora inesplorate e, soprattutto, lasciando il pieno controllo creativo nelle mani del geniale director, autore della fortunata trilogia de “I Guardiani della Galassia”.

In concorrenza spietata con le produzioni Marvel Studios, è stata anche fatta menzione di un progetto cross-over simile agli episodi cinematografici degli “Avengers”, che accoglierà vari supereroi provenienti da differenti storie collegando le trame in un unico filone. Su questo punto, Gunn ha rivelato di avere le idee piuttosto chiare, e di saper bene come organizzarsi nei sei anni che verranno. Nel dettaglio, Gunn e Safran hanno informato sui seguenti punti: la produzione del film “Supergirl: Woman of Tomorrow” è a metà del compimento, con data programmata per il 26 giugno del 2026. Il titolo sarà diretto da Craig Gillespie e ospiterà la giovane Milly Alcock, apprezzata di recente nella serie televisiva “House of the Dragon”. Il film su “Clayface” è ancora in cerca di un director, e tra i nomi presi in considerazione c’è quello di Matt Watkins. Con la sceneggiatura firmata da Mike Flanagan, Safran ha voluto tranquillizzare i fan sulla qualità dello script, assicurando che il personaggio verrà approfondito come mai prima d’ora, alla stregua di villain ben più noti come Joker o il Pinguino. Ancora non è stata ultimata la sceneggiatura di “The Batman 2”; ma dopo aver avuto accesso a del materiale provvisorio, Safran e Gunn hanno accertato che la qualità del lavoro svolto si attesta su livelli molto alti. In attesa che il film faccia il suo debutto nel 2027, sono arrivati ulteriori dettagli su “Batman: The Brave and The Bold”, pellicola alternativa sull’uomo pipistrello che accoglierà una differente versione di Bruce Wayne e introdurrà la figura di suo figlio Damien. Ispirata ai fumetti di Grant Morrison, scopriremo il profilo di un supereroe che non sa di essere padre, oltre a moltissimi altri retroscena che per la prima volta troveranno spazio sul grande schermo. Per il film “SGT Rock” s’era fatto inizialmente il nome di Daniel Craig come attore protagonista. Purtroppo la star di 007 non prenderà più parte al progetto, che tuttavia conferma il coinvolgimento di Luca Guadagnino in qualità di director. In attesa di un degno sostituito, sappiamo che il titolo godrà di una sceneggiatura firmata da Justin Kuritzkes e tratterà un’ambientazione ispirata alla seconda guerra mondiale, oltre a temi come il conflitto e l’eroismo. Se i piani rispetteranno i tempi concordati, le riprese del progetto potrebbero cominciare già questa estate. Anche se a rilento, continuano i lavori su “The Authority”, pellicola incentrata su un gruppo di anteriori che - come affermato da Gunn e Safran - richiederà ancora molto tempo ed impegno prima di veder la luce. Sul progetto, è stato anche detto: “Si tratta di un film davvero grande. Alcuni elementi della storia forse sono in Superman e alcuni in altri film a cui abbiamo dato priorità, permettendo di avvicinarsi ad Authority”. Informazioni più contenute sono giunte a proposito dei seguenti titoli: “Swamp Thing” verrà diretto da James Mangold e sarà incentrato sulle origini del personaggio. Per “Teen Titans” è stata consegnata da Ana Nogueira una prima bozza dello script, che pare abbia convinto molto positivamente i piani alti e volge attualmente alle fasi conclusive. Infine, tutto rimane ancora allo scuro sul prossimo progetto firmato dallo sceneggiatore Matthew Orton; si aspettano novità in proposito appena i tempi saranno più maturi.

© Riproduzione riservata