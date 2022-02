Ivano Marescotti, attore di "Johnny Stecchino” e “Cado dalle nubi”, si ritira dalle scene.

Lo ha annunciato lui stesso con un post su Facebook: “Seguendo l'esempio di Jack Nicholson che a 73 anni s'è ritirato dalle scene (si deve pur avere un modello...) per godersi la vecchiaia, comunico che mi ritiro dalle scene e non faccio più l'attore”.

Da ora in poi continuerà solo con l’insegnamento della recitazione a pochi allievi, al Teatro Accademia Marescotti.

Nato a Villanova di Bagnacavallo, nella Bassa Romagna, Marescotti ha iniziato a fare l’attore nel 1981. Ha lavorato fra gli altri con Leo de Berardinis, Mario Martone, Carlo Cecchi, Giampiero Solari, Giorgio Albertazzi, Marco Martinelli. L'esordio al cinema è datato 1989 nel film “La cintura”.

In carriera vanta decine di spettacoli teatrali, oltre cinquanta film e collaborazioni con altrettanti registi da Anthony Minghella, Ridley Scott e Roberto Benigni, passando per Marco Risi, Pupi Avati, Sandro Baldoni, Maurizio Nichetti, Carlo Mazzacurati, Antonello Grimaldi e Klaus Maria Brandauer. Ha ottenuto 6 candidature al Nastro d'argento e vinto nel 2004 per l'interpretazione nel cortometraggio “Assicurazione sulla vita” di Tommaso Cariboni e Augusto Modigliani.

Nel 2009 in “Cado dalle nubi” con Checco Zalone era il leghista Mauro Mantegazza, in “Che bella giornata” del 2011 il colonnello dei carabinieri Gismondo Mazzini.

