L’attore americano Jeremy Renner ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto nella sua casa, mentre spalava la neve.

La notizia è stata data dal suo agente, che ha spiegato: «La sua famiglia è con lui e Jeremy sta ricevendo cure eccellenti».

Il manager non ha fornito dettagli sull’accaduto, ma sembra che Renner – 52 anni, celebre per il ruolo di Occhio di Falco in “Avengers” e due volte candidato al Premio Oscar - sia stato travolto da un cumulo di neve.

L’incidente – riferisce Hollywood Reporter – sarebbe avvenuto nella proprietà di Renner vicino a Reno, in Nevada, colpita in questi giorni – come gran parte degli Stati Uniti – da un’ondata di gelo eccezionale.

