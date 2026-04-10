Un locale che apre le porte alla musica indipendente locale, dando spazio anche alle novità. Il Cousinà Late Show di Cagliari, in corso Vittorio Emanuele 178, sarà teatro questo weekend di due concerti sull'onda del rock strumentale: toccherà stasera al repertorio surf della band Atom Ants, mentre sabato le sperimentazioni degli Jena Ruja faranno da padrone, con entrambi gli appuntamenti che avranno inizio tassativamente alle 22.

Traendo ispirazione per nome e immaginario da "La Formica Atomica" di Hanna & Barbera, quella degli Atom Ants è una recentissima formazione che, proprio questa sera, vedrà il suo debutto dal vivo nel capoluogo. I membri però possono già contare una lunga esperienza, proveniendo infatti da navigati gruppi del rock'n'roll isolano, come Wops, Crudeli, Hangees e Uninvited, in un quintetto che vede Antonello e Pigi (chitarre), Marco (sax tenore), Andrea (basso) e Sandro (batteria), uniti all'insegna di un surf rock energico e incalzante.

È invece già attivo da qualche tempo il progetto Jena Ruja, nato da quattro amici nell'idea di creare musica originale e non dalle facili etichette. Il risultato è un post-metal dal sapore elettronico e desertico, in un incedere memore di sludge, doom e affini: cornice nel quale Alessandro Sorrentino (chitarra e sintetizzatore), Federico Peddis (chitarra), Massimiliano Atzeni (basso) e Giacomo Bonomo (batteria) rendono ogni brano una conversazione musicale, in un costante dialogo tra gli strumenti che si evolve proprio grazie alle differenti influenze e personalità dei membri.

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