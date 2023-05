Una bacheca ricchissima che va dal Premio Sacher 1998 per il documentario “Uomini e lupi” ai David di Donatello e i Nastri d'Argento per i film “Prima che la notte” e “Velocità massima”, senza dimenticare “Diaz – Don't Clean Up This Blood” che ha ottenuto riconoscimenti anche a Berlino, Bastìa e Valladolid. Daniele Vicari è l'ospite d'onore della rassegna “L’ombra della luce”, organizzata dal Cityplex Moderno di Sassari e con la direzione artistica di Antonello Grimaldi.

Due gli appuntamenti. Lunedì, dopo la proiezione delle 18 dedicata a “Sabato sera, domenica mattina” di Karel Reisz, film del 1960 che rappresenta uno dei primi e più importanti risultati del movimento britannico conosciuto come Free Cinema, il regista e scrittore Daniele Vicari presenterà il suo libro “Il cinema, l’immortale” pubblicato di recente da Einaudi.

Michele Placido nel film di Vicari "Orlando" (foto concessa)

Martedì, Vicari sarà nuovamente protagonista al Cityplex Moderno di Sassari con la proiezione (alle 18) del suo ultimo film: “Orlando”, una favola moderna con Michele Placido. L’attore interpreta Orlando, un uomo che vive da solo in un paese di montagna del centro Italia. Quando una telefonata lo avverte che il figlio emigrato a Bruxelles sta male, è costretto a lasciare per la prima volta la sua casa e arrivato in Belgio scopre di avere una nipote di dodici anni.

Il giorno dopo, mercoledì 24 maggio, il regista presenterà il film anche al Cinema Odissea a Cagliari (alle 19).

