Una performance di carattere ibrido fra teatro e concerto di musica elettronica, atto poetico, forma ritualistica ed esito audio-visivo. Domenica alle 19 il teatro Civico di Sassari ospita “Il pubblico bene” di e con Simone Azzu e Martino Corrias.

Prodotto da Meridiano Zero, il focus dello spettacolo riporta alla Sardegna: territorio percepito come esotico, si manifesta come paradigma dello sfruttamento del suolo, delle risorse e della popolazione, in un preciso scollamento fra le necessità degli abitanti e quelle del capitalismo.

Cosa è il Bene Pubblico, si chiede il personaggio? Si esorta continuamente a difendere il Bene Pubblico. Ma ciò che è pubblico, esattamente, di chi è e da chi è usufruibile? Il cittadino ha un diritto di parola e d’espressione, oppure può solo goderne in un modo mordi e fuggi per poi tornare nei suoi spazi, nelle periferie residenziali, nei dormitori urbani?

Regia, drammaturgia, testi poetici e attuazione Simone Azzu. Musiche Martino Corrias. Progetto video Claudia Virdis. Il materiale video è tratto da Sardegna Digital Library – concessione: Regione Autonoma della Sardegna, e dall’Archivio Fiorenzo Serra.

