A 55 anni dalla sua creazione, rivive la musica che scrissero Charlie Haden e Carla Bley.

Il progetto Liberation Music orchestra, riarrangiato da Michele Corcella, sarà proposto domenica alle 11 e alle 19 al teatro Verdi nell'ambito della rassegna “JazzOp”, organizzata dall’Associazione Blue Note Orchestra in collaborazione con la Cooperativa Teatro e/o Musica.

Il progetto del 1969 contava su solisti come Gato Barbieri, Don Cherry, Paul Motian e il cui programma e repertorio erano esplicitamente politici. L'orchestra jazz della Sardegna ha invitato la cantante Denise Gueye e Gianluca Petrella, uno dei più grandi trombonisti jazz al mondo, che è stato anche collaboratore di Carla Bley.

«Sono felice di tornare in Sardegna – dice Petrella - e di collaborare con l’OJS, una delle pochissime big band stabili rimaste in Italia. Io sono cresciuto suonando in un’orchestra jazz, è stata per me una palestra preziosa dove ho imparato tantissimo. Queste realtà musicali sono tesori preziosi che dobbiamo tutelare. Il progetto “Liberation Music Orchestra” è un viaggio nella musica, nella politica, nelle speranze degli anni ’60, nel quale gustare un’alchimia musicale fatta di grande originalità e improvvisazione jazz».

