Shannen Doherty – l’attrice diventata famosa per aver vestito i panni di Brenda Walsh nella serie tv “Beverly Hills 90210” – dice basta alla falsa percezione di bellezza e ai volti “perfetti” scolpiti dalla chirurgia estetica.

In un post pubblicato su Instagram l'interprete americana rivendica un modello di donna al naturale e consapevole di sé, mandando un messaggio di body positivity.

Doherty invita le donne a rivalutare il proprio viso per ciò che è: "Ho vissuto. Amo il fatto che ho vissuto e che il mio volto rifletta la mia vita. Sono sopravvissuta al cancro e ora finalmente abbraccio me stessa".

La star ha sempre parlato apertamente della sua malattia, che le è stata diagnosticata per la prima volta nell'agosto del 2015.

Dopo i primi segnali di guarigione nel 2017, con il cancro che sembrava in remissione, la situazione è poi peggiorata nuovamente, con un ritorno a chemio e terapie.

L’interprete ha raccontato che la malattia, oltre a renderla più forte, consapevole e "gentile" verso se stessa, l’ha costretta a rivalutare il rapporto con il proprio corpo.

"Ciò di cui la gente non si rende conto è che il tuo corpo ha attraversato qualcosa di così incredibilmente difficile che il tuo corpo non si riprenderà mai completamente", ha dichiarato, spiegando: "Alcune delle medicine distruggono il collagene e quindi non avrò mai una faccia senza rughe".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata