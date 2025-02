Ancora grande teatro nell’Isola con uno degli appuntamenti più attesi della stagione artistica dell’anno in corso.

Grandi protagoniste due stelle di prima grandezza come Serra Yilmaz e Tosca D’Aquino per interpretare, assieme ad un cast eccellente con i bravissimi Erik Tonelli, Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi e Fabio Zarrella, una favola arcana sull'amore e il desiderio e sulla ricerca della propria identità: è “Magnifica Presenza”, uno spettacolo di Ferzan Özpetek con scene di Luigi Ferrigno, costumi di Monica Gaetani e disegno luci di Pasquale Mari che sta girando l’Italia con un successo straordinario.

La produzione della Compagnia Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, in coproduzione con la Fondazione Teatro della Toscana, sarà in scena, in prima regionale, da stasera, mercoledì 19 febbraio, fino a domenica al Teatro Massimo di Cagliari, tutti i giorni da mercoledì a venerdì alle 20.30, sabato alle 19.30 e domenica alle 19, con pomeridiana venerdì alle 16.30, e lunedì 24 febbraio alle 20.30 al Teatro Comunale di Sassari per la Stagione de La Grande Prosa organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo presieduto da Antonio Cabiddu e diretto da Valeria Ciabattoni.

Viaggio nel tempo, fra realtà e sogno, con la pièce avvincente, tratta dall'omonimo film dell'affermato regista turco, nato a Istanbul e trasferitosi in Italia, dove ha studiato Storia del Cinema all'Università La Sapienza di Roma e frequentato l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica “Silvio D'Amico”, collaborando con il Living Theatre per muovere poi i primi passi nel cinema, come assistente e aiuto regista di Massimo Troisi, Maurizio Ponzi, Ricky Tognazzi, Sergio Citti e Francesco Nuti, per debuttare infine dietro la macchina da presa nel 1997 con “Il Bagno Turco” (“Hamam”), presentato al Festival di Cannes nella Quinzaine des Réalisateurs.

La sua carriera è un susseguirsi di successi, da “Harem Suare” a “Le Fate Ignoranti”, “La finestra di fronte” (2003), “Cuore Sacro” (2005), “Saturno contro” (2007) e “Un Giorno Perfetto” (2008), il film cult “Mine Vaganti” (2010) e “Magnifica Presenza” (2012) e ancora “Allacciate le cinture” (2014), “Rosso Istanbul” (2017), “Napoli velata” (2017) sui misteri della città partenopea e “La Dea Fortuna” (2019), “Nuovo Olimpo” (2023), distribuito su Netflix e il recentissimo “Diamanti” (2024), con un cast stellare, in cui racconta l'universo femminile, ma non solo, e la vita “dietro le quinte” di un'importante sartoria dove nascono preziosi costumi per il teatro e per il cinema.

“Magnifica Presenza” racconta la storia di Pietro, interpretato dal magnetico Erik Tonelli, tra le stelle dell’ultimo capolavoro di Ozpetek, “Diamanti”, un giovane aspirante attore che arriva a Roma con una valigia piena di sogni e intanto si strugge per amore, invaghito di Massimo, con cui ha avuto una breve liaison e che continua a corteggiare, tempestandolo di messaggi, considerandolo quasi il suo “fidanzato”: una vicenda emblematica, che riflette le ambizioni di tanti artisti per cui la capitale rappresenta la meta ideale in cui finalmente potranno realizzarsi e dar prova del proprio talento, e intraprendere finalmente la professione per cui hanno studiato, seguendo la propria vocazione.

Immerso nel suo mondo, tra romantiche fantasticherie e audizioni dall'esito non proprio soddisfacente, il protagonista riesce finalmente a trovare una casa tutta per sé, salvo scoprire poi che l'elegante dimora è abitata dai fantasmi.

Tra mobili d'epoca e scintillanti lampadari, si celano gli spiriti delle attrici e degli attori di una compagnia teatrale, travolti dagli eventi negli anni del regime: segretamente impegnati nelle file della Resistenza, gli artisti erano stati traditi e denunciati da una persona in cui avevano erroneamente riposto piena fiducia, poiché pensavano condividesse gli stessi ideali.

Ferzan Özpetek firma drammaturgia e regia di uno spettacolo immaginifico che racconta pensieri ed emozioni, passioni e desideri sullo sfondo dell'Italia del Novecento: oltre a descrivere i turbamenti del cuore del protagonista, il regista si confronta con una pagina nera e inquietante della Storia.

I suoi “fantasmi” sono in effetti vittime del nazifascismo, imprigionate in un limbo in attesa di scoprire che cosa sia realmente accaduto e fare i conti con il proprio passato e le proprie scelte: silenziosi e sconosciuti eroi e eroine partecipi della lotta di un popolo in difesa dei diritti civili e della libertà.

Per poter conoscere la magia del teatro fuori dal palco appuntamento con “Oltre la Scena – incontro con gli artisti”, un evento ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti: domani, giovedì 20 febbraio, alle 17 nel Foyer del Teatro Massimo, Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino e Erik Tonelli, insieme agli attori della compagnia, racconteranno trama e personaggi, temi e ambientazione di “Magnifica Presenza”, intervistati dal giornalista Nicola Muscas.

L.P.

