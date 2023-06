All'organo, in duo strumentale e con voce e piano. Modalità differenti per ricordare la figura di Max Reger, compositore e organista tardo-romantico tedesco. L'appuntamento è per domani alle 20.30 nella basilica del Sacro Cuore a Sassari, con ingresso gratuito. Lo propone il Festival del Mediterraneo, la rassegna organizzata dall’Associazione culturale Arte in musica.

La serata sarà aperta da Ugo Spanu, organista e docente al Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari, oltre che direttore artistico dell’Associazione Arte in musica, che eseguirà “Fantasia e fuga su B-A-C-H” Op. 46, scritta da Reger nel 1900.

A seguire il duo composto da Angelo Vargiu (clarinetto) e Andrea Ivaldi (pianoforte) presenterà la Sonata in mi bemolle maggiore op. 49 n°1, composta nel 1901 dallo stesso Reger.

Alla serata interverrà il Coro giovanile Lolek vocal Ensemble, primo nel suo genere a Sassari, nato nel 2011 e diretto fin dalla fondazione da Barbara Agnello.

Il concerto si chiuderà ancora nel segno di Max Reger con l’esecuzione di alcuni brani per voce e pianoforte del giovane duo composto dal soprano Claudia Spiga e dalla pianista Caterina Careddu.

