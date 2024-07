L'incanto archeologico della reggia nuragica di Santu Antine, risalente al XV sec. a.C., e l'incanto vocale del Coro Eufonìa di Gavoi, formazione tutta femminile guidata dal maestro Mauro Lisei. Venerdì alle 20.30 Torralba ospita il sesto appuntamento della VII edizione del Festival delle Bellezze, organizzato dall'Associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonia e con la direzione artistica del maestro Vincenzo Cossu.

L'evento sarà aperto dal trio Reinas, la prima tribute band acustica al femminile dei Queen composta da tre giovani cresciute nel vivaio delle corali del maestro Cossu e, dopo anni di gavetta nel territorio, oggi bella realtà: Valeria Secchi (chitarra acustica e voce), Aurora Cossu (percussioni e cori) e Viola Tanca (basso elettrico e cori).

Una serata realizzata con il patrocinio del Comune di Torralba e in collaborazione con la Scuola Civica di Musica Meilogu. Interverranno i rappresentanti della Cooperativa La Pintadera (che gestisce il sito archeologico) e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro. Sarà inoltre presente padre Stefano Gennari, per la comunità di recupero Mondo X di padre Salvatore Morittu.

© Riproduzione riservata