In alto le mani, Bob Sinclar sta tornando in Sardegna.

Così dopo l’indimenticabile show nel 2017 al Poetto di Quartu Sant’Elena, il dj e produttore discografico francese di fama mondiale sarà a Cagliari il prossimo 24 aprile come ospite principale della prima edizione di “Liberaci. Freedom spring fest” alla Fiera internazionale all’Opera Music Forum.

L’appuntamento è per uno degli appuntamenti prefestivi più attesi, in concomitanza con il ponte della Festa della Liberazione che si terrà in collaborazione con Radiolina, media partner ufficiale della manifestazione. Ed è subito caccia ai biglietti disponibili sul sito www.operamusicforum.it e sul circuito biglietti box Office Sardegna.

Ulteriori informazioni al 328/8224121.

(Unioneonline)

