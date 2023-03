Durante il lockdown partì in rete, sotto l’ashtag #musicachenonsiferma, l’idea dei cantanti Angela Colombino e Donato Manca: gli artisti sardi venivano invitati a reinterpretare una canzone di un altro artista sardo a loro scelta. Ebbene, il gruppo dei La Plonge è stato quello che ha avuto più cover. Da qui l'idea di un concerto che non solo presenti l'ultimo album della band sassarese “Tre lunghi inverni” ma proponga sul palco anche gli artisti che hanno realizzato una loro cover. L'appuntamento è per giovedì alle 20.30 al Cineteatro Astra di Sassari.

La serata ha un nome evocativo: “Arrivi e Ri-Partenze” ed è stata inserita nel cartellone della manifestazione “Astrale 2023”, organizzata da Bertas e Compagnia La Botte e il Cilindro.

Con Domenico Canu (voce, chitarra e synt) e Massimiliano Lai (batteria) saliranno a bordo Giovanni Sanna alla chitarra e Mauro Piu al basso, musicista sassarese con all’attivo tour con Ron, Maurizio Solieri, Andrea Mirò e Luca Dirisio.

Come spiegano i componenti de La Plonge, «questa grande dimostrazione di stima e affetto durante la pandemia ci diede nuova linfa per realizzare il nostro secondo album e volevamo portare sul palco con noi chi ha dimostrato tanto amore per le nostre canzoni, per suonarle finalmente assieme. Sul palco di ‘Arrivi e Ri-Partenze’ avremo quindi l’onore di ospitare Alfredo ‘Forelock’ Puglia, Stefano Cossiga, Elisabetta Usai, Marco e Fabio Noce, i That’s all Folks. E sarà bellissimo».

