I Santi Francesi, alias Alessandro De Santis e Mario Francese del roster di Rkomi, vincono la sedicesima edizione di X Factor. Secondo posto per Beatrice Quinta (Dargen D’Amico), terza Linda (Fedez), in ultima posizione i Tropea (Ambra).

«Semplicemente grati a questo programma e a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Siamo riusciti a parlare di noi senza essere cambiati», le prime parole dei vincitori. Tappa d'esordio del primo tour del duo sarà a Torino il 18 gennaio.

Fin da inizio serata era quasi incontenibile l'attesa per l'esito della finalissima di X Factor 2022, quando i Meduza sono apparsi agli oltre settemila spettatori del Forum di Assago: occhiali scuri e tutine di paillettes scintillanti, è stato il gruppo house italiano ad aprire la scena sull'appuntamento finale del talent show con l'ultimo singolo “Bad Memories”. A metà serata i Pinguini Tattici Nucleari, freschi dell'uscita del nuovo album “Fake news”, hanno cantato “Giovani Wanna Be” e “Ricordi”.

Prima sfida, i duetti tra i concorrenti e Francesca Michielin. Il primo, quello di Beatrice Quinta, con i versi di “Acida”; poi “California” dei Santi Francesi, cantata a cappella per via di un problema tecnico al piano; è rock la versione di “Somebody to love” dei Tropea, infine la dolce-amara “Take me to church” di Linda.

Seconda manche, i “Best Of”: per Linda “Coraline”, che gli è valsa il ringraziamento di Damiano dei Maneskin, “Waves” di Dean Lewis e “Still Don't Know My Name” dei Labirint. Per i Tropea “Luna” dei Verdena, “Insieme a te sto bene” di Lucio Battisti e “Asilo Republic” di Vasco. Per i Santi Francesi “Un Ragazzo Di Strada” dei Corvi, “Ti Voglio" di Ornella Vanoni e “Creep” dei RadioHead. Infine Beatrice Quinta con “Believe” di Cher, “Tutti i Miei Sbagli” dei Subsonica, e “Fiori Rosa, Fiori Di Pesco” di Battisti.

Nel corso della lunga serata si sono alternate le esibizioni dei quattro giudici con la performance in anteprima del nuovo singolo di Fedez “Crisi di Stato”, in uscita a mezzanotte. E, prima della proclamazione, gli inediti dei quattro finalisti: “Fiori sui balconi” di Linda, “Se$o” di Beatrice Quinta, “Non è così male” dei Santi Francesi, “Cringe Inferno” dei Tropea.

(Unioneonline/D)

