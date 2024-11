Il tour Piano di Volo – Solo Tris che sarebbe dovuto partire il 21 novembre da Assisi ha visto l'annullamento di diverse date e lo spostamento di altre. Una decisione sofferta quella di Claudio Baglioni, causata da problemi di salute che lo hanno costretto a mettere in pausa i suoi impegni artistici per due mesi.

Nessun problema invece per l'approdo in Sardegna del cantautore romano. Confermate le tre date al teatro Lirico di Cagliari, dal 23 al 25 febbraio. Altrettanto dicasi per i tre concerti al Comunale di sassari, con una sola variazione: restano le date del 27 e 28 febbraio, mentre quella del 26 febbraio slitta al 1° marzo.

A fermare Claudio Baglioni sono stati una epicondilite al gomito destro e una artralgia da tendinopatia carpo-metacarpale bilaterale, condizioni che rendono impossibile affrontare un tour tanto impegnativo dove il cantautore romano è da solo in scena con pianoforte acustico, piano elettrico e tastiera.

