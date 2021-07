Non si arresta il successo dei Maneskin.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e il trionfo all’Eurovision Song Contest con il brano “Zitti e buoni”, la band romana sta scalando le classifiche internazionali.

Il gruppo ha conquistato oggi il primo posto della Spotify Global Chart con la canzone "Beggin'", cover del 2017 contenuta nell'ep di esordio "Chosen", ottenendo nelle ultime 24 ore ben sette milioni e mezzo di stream.

La rock band ha così superato la cantautrice statunitense Olivia Rodrigo, ora al secondo posto con "Good 4 u". Terzo Ed Sheeran con "Bad Habits".

Per festeggiare questo traguardo mondiale i Maneskin hanno pubblicato le loro foto da piccoli su Instagram, accompagnate dalla frase "These kids just made it to the first place in the global chart" (ovvero "Questi bambini sono appena arrivati ​​al primo posto nella classifica globale").

Solo ieri erano approdati a Times Square come protagonisti del mega Billboard di Spotify che pubblicizza la playlist "This is Maneskin".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata