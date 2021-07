Toccherà ai corti di "Visioni sarde" inaugurare domani la settimana del Festival del cinema di Tavolara.

L’Apecinema di San Teodoro anticipa la XXXIª edizione di “Una notte in Italia” con tre serate in programma il 13, 14 e 15 luglio, a partire dalle 21.30 tra i sagrati delle chiese di Sant’Antonio a Straula e Sant’Andrea a Monte Petrosu e la spiaggia della Cinta.

Tre appuntamenti riservati ai film finalisti dell'ultima edizione della nota rassegna del cinema breve, ovvero "Dakota dynamite" di Valerio Burli, "Destino" di Bonifacio Angius, "Fogu" di Alberta Raccis, "Fragmenta" di Angelica Demurtas, "Gabriel" di Enrico Pau, "L’abbraccio" di Simone Paderi, "Lasciami andare" di Roberto Carta e "Valerio" di Gianni Cesaraccio. "Ci muoveremo con un’Ape che ha attrezzature per piccole proiezioni itineranti: il nostro è un appuntamento collaterale rispetto al Festival di Tavolara, un’anteprima che introdurrà l’evento più importante", spiega il responsabile Lorenzo Pinducciu. "Il nostro obiettivo è quello di valorizzare gli autori sardi, in accordo con il Comune di San Teodoro, attraverso piccoli eventi, non invasivi, all’aperto e nel rispetto delle norme anti-Covid".

Da venerdì, via, invece, alle proiezioni dei film e agli ospiti del Festival di Tavolara, che sarà condotto da Geppi Cucciari e si svilupperà fino a domenica e come ogni anno tra Porto San Paolo e l’isola di Tavolara.

Il programma – Il 16 luglio, nella piazzetta di Porto San Paolo, sarà proiettato il film "Sul più bello" di Alice Filippi, alla presenza del produttore e sceneggiatore Roberto Proia e della giovane attrice protagonista Ludovica Francesconi, il 17, sull’isola di Tavolara, sarà la volta del film "L'incredibile storia dell'isola delle rose" di Sydney Sibilia, accompagnato dal regista e da un estratto del documentario di Gabriele Salvatores "Fuori era primavera - Viaggio nell'Italia del Lockdown", che vede tra i protagonisti Tonino Bertoleoni, il Re di Tavolara.

Infine, il 18 luglio, sempre a Tavolara, il gran finale con la pellicola vincitrice di 3 premi Oscar "Nomadland" di Chloé Zhao: prima della proiezione l'attrice Greta Scarano riceverà il Premio Eco Mov per la serie televisiva di Rai1 "Chiamami ancora amore" di Gianluca Maria Tavarelli.

