Composto, scritto e prodotto interamente dai fratelli Domenico e Alberto Bazzoni, "Annì" anticipa il nuovo album di prossima uscita dei Bbrothers.

Il singolo dal sound etno-pop rimarcato dal featuring con Nicola Nite, dei Tazenda, è una lettera scritta da un padre, in questo caso Domenico, che osserva la propria figlia crescere e che, pian piano, si rassegna alla condizione di genitore che, prima o poi, dovrà lasciare ai propri figli la libertà di affrontare la vita da soli.

La scelta del featuring con Nicola Nite «è il tocco di classe dell'avere una voce importante come la sua, un amico e grande professionista al nostro fianco, all'altezza del significato del brano stesso – afferma Alberto Bazzoni – Vogliamo lanciare un messaggio che è quello di intrecciare i legami per sempre tra padre e figlio/a, di generazione in generazione».

Oltre a Nite, i Bazzoni Brothers hanno voluto in sala di incisione Massimo Cossu, chitarrista dei Tazenda.

Il duo musicale Bbrothers, originario di Porto Torres, è nato nel 2005 e dopo aver conquistato il pubblico sardo ha raggiunto il grande pubblico con la partecipazione all’ottava edizione di “X Factor”.

Il video, diretto da Daniele Paglia, girato durante un suggestivo tramonto sulla spiaggia di Porto Ferro, rafforza il messaggio d’amore paterno che la canzone vuole lanciare, grazie alla presenza della piccola Anna, figlia di Domenico Bazzoni.

© Riproduzione riservata