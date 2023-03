Prende il via con Gianni Morandi e il suo Go Gianni Go! l’estate musicale algherese all’Anfiteatro di Maria Pia. Shining Production ha annunciato il primo appuntamento in programma per l’Alguer Summer Festival: il 30 luglio 2023.

Grazie alla rinnovata collaborazione fra Shining Production, Le Ragazze Terribili, presenti quest’anno con la 25° edizione del Festival Abbabula, Roble Factory e Fondazione Alghero, anche per la prossima estate, l’Anfiteatro intitolato a Ivan Graziani, a due passi dalle spiagge cittadine, illuminerà il suo palco, per accogliere alcuni fra i più noti protagonisti del panorama artistico contemporaneo.

Go Gianni Go! Estate 2023, tournée prodotta da Trident Music e in partenza a luglio, vedrà impegnato l’artista italiano tutta l’estate con numerosi appuntamenti a cielo aperto nelle più suggestive città d’Italia. Morandi ha pensato a una speciale scaletta, che mescola i grandi classici del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico Evviva! (Epic Records/Sony Music Italy), tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti - L’Allegria, Apri Tutte Le Porte e Anna della porta accanto. Acclamato da un pubblico multigenerazionale, l’eterno ragazzo è pronto ad animare la calda stagione dei live regalando ancora una volta uno show ricco di emozioni indimenticabili.







