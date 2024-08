“Vision of Love”, “Emotions” e “Make It Happen”. E, poi, “Can’t Let Go”, “Dreamlover” e “Hero”. Mariah Carey domina la scena del Cala di Volpe.

Nella caldissima notte di “Something Dazzling”, l’esclusivo evento dell’hotel simbolo della Costa Smeralda, andato in scena ieri, la cantante americana, icona della musica pop mondiale, è la grande protagonista.

Salita sul palco antistante la piscina del Cala di Volpe, costruito ad hoc, poco dopo le 23, la 55enne artista statunitense ha incantato gli ospiti con le sue hit, “Without You” e “Always Be My Baby”, “My all”, “Touch My Body” e via ad andare verso la conclusione del live, momento clou del Gala Night, al ritmo di “We Belong Together” e “Fly Like A Bird”.

I fuochi d'artificio sul Cala di Volpe (foto Ilenia Giagnoni)

Un’ora di concerto, applauditissimo, che ha impreziosito una serata caratterizzata dalla cena di gala firmata da Maurizio Locatelli e Michele Bacciu, executive chef dell’Area Costa Smeralda e del Cala di Volpe, e l’esibizione di altri artisti, come Cristina Lazic, la dj e producer italiana che ha curato l’apertura e la chiusura musicale della serata.

Molto apprezzato lo spettacolo di coreografie e performing art firmate da Thomas Signorelli e interpretato da Elementz Art e i fuochi d’artificio a notte fonda, a chiudere “Something Dazzling” illuminando la baia di Cala di Volpe.

