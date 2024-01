In un’epoca, si direbbe, molto diversa rispetto a quando i classici d’animazione Disney suscitavano fra il pubblico di più giovani un entusiasmo e gradimento del tutto impareggiabili - si pensi anche solo ai nostalgici anni 90, con capolavori quali “La bella e la bestia”, “Aladdin” e “Il Re leone” - un’importante eccezione va in buona parte attribuita ai film dei Pixar Animation Studios - che pur non rientrando nella categoria dei classici hanno rappresentato la vera alternativa al parco titoli Disney - ed anche al successo di nomi come “Rapunzel” del 2010 e soprattutto “Frozen: il regno di ghiaccio” uscito nel 2013; capaci perfino di invertire una tendenza che, per i più tradizionalisti, appartiene ormai a un lontano passato.

Ancora oggi fanno una certa impressione i risultati al botteghino del primo “Frozen”: oltre al riconoscimento di critica con ben due premi Oscar per il miglior film d’animazione e la miglior canzone originale, il titolo è collocato al diciannovesimo posto tra i film coi maggiori incassi nella storia del cinema.

Nelle avventure che vedono come protagonista la giovane Elsa - figlia della coppia reale di Arendelle e sorella di Anna, dotata di straordinari poteri che le consentono di controllare gli elementi naturali del ghiaccio e della neve - il titolo ha raggiunto un ammontare complessivo di 900 milioni di dollari in tutto il mondo con una sola uscita al cinema. In appena due mesi, supera il traguardo del miliardo di dollari e batte al box office perfino “Toy Story 3: la grande fuga”, acquisendo nel 2014 il primato di film d’animazione col maggior incasso nella storia del cinema.

Col seguito ufficiale, intitolato “Frozen 2 - Il segreto di Arendelle” è stato scavalcato perfino il record precedente e, stando ai risultati aggiornati al 2023, si tratterebbe del maggior successo commerciale per un film d’animazione secondo soltanto a “Super Mario Bros: il film”. Visto perciò l’impatto stupefacente che il franchise ha riscosso tra il pubblico, era quanto mai lecito supporre che qualcosa stesse cominciando a muoversi per un terzo appuntamento con la regina dei ghiacci. E difatti l’annuncio ufficiale di un nuovo episodio della saga è arrivato lo scorso febbraio direttamente da parte di Bob Iger, CEO di Walt Disney Company.

A questo proposito giungono ulteriori informazioni direttamente dalla regista Jennifer Lee, che impegnata da poco nella promozione di “Wish” - ultimo nato nella famiglia Disney - si è detta aperta alla realizzazione del prossimo capitolo di “Frozen”, sempre in qualità di director: «Beh, so sicuramente che prima o poi voglio tornare a fare la regista. Sto invecchiando, ma non sono ancora così vecchia. Dipende a chi lo chiedi. I film di Frozen sono stati gli unici due che ho potuto fare, e non sono mai riuscita a fare un film da zero. Wish è la cosa che gli si avvicina di più, perché in Ralph Spaccatutto sono arrivata in seguito; e lo stesso vale per Frozen e Zootropolis. Quindi è un'esigenza per me, e prima o poi ci tornerò sicuramente. Al momento, mi sto divertendo molto con la nuova generazione. Posso partecipare a tutti i film. Ho la possibilità di far parte di Frozen. È tutto molto bello. Ma sì, c'è la possibilità. Credo che saprò riconoscere il momento giusto».

Non vanno inoltre dimenticate alcune affermazioni piuttosto ottimistiche rilasciate dalla Lee nel corso di una precedente intervista: «L'unica cosa che posso dire è che Bob Chapek ha annunciato che ci saranno altri Frozen. E dirò che quello su cui stiamo lavorando mi entusiasma molto. Questo è tutto ciò che posso dire».

Nel frattempo, scopriamo che “Frozen 3” potrebbe addirittura esser diviso in due parti, vista la trama molto elaborata che andrà a definire le vicende. Proprio rispetto ai prossimi sviluppi narrativi, il produttore Peter Del Vecho - anch’esso coinvolto nella promozione di “Wish” - ha voluto esprimere alcune considerazioni: «Disney realizza sequel solo se crediamo ci sia abbastanza storia da raccontare. Ci stanno lavorando attualmente nelle fasi di sviluppo, io mi sto concentrando su Wish. Ma trovo entusiasmante che ci stiano lavorando. Tutto quello che leggete in giro non è affidabile, non abbiamo detto nulla del sequel. Si trattano solo di congetture, ma ho fiducia che sarà fantastico».

