“Torno solo oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire, soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche in cui mi trovavo e tuttora, in realtà, mi trovo: ma sto cercando di reagire...”.

Si apre così il lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram da Francesca De André, nipote del celebre cantautore ed ex concorrente del Grande Fratello.

Un post che è anche una denuncia: Francesca spiega fra le righe di avere subito “una grave aggressione”, una “violenza fisica” della quale, però, non si sente ancora “in condizioni di parlare”.

“Ma non essendo una bugiarda”, continua rivolgendosi ai follower, “per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo”.

“Vi chiedo", prosegue Fracesca, “comprensione, sostegno e affetto che voi mi avete sempre dato ma ora ancora di più. Ne ho davvero bisogno”.

Da tempo Francesca De André era sparita dalla televisione, proprio con la sua partecipazione al GF 16 condotto da Barbara d’Urso.

Poi solo qualche ospitata, dove non aveva certo risparmiato attacchi al padre Cristiano, con il quale non ha un buon rapporto.

Circa la vita sentimentale della nipote di Faber, si sa che fino a giugno 2021 era stata fidanzata con Giorgio Tambellini con cui ha vissuto una profonda crisi, poi superata, come confermato dalla stessa De André all’inizio dell’estate scorsa. Oggi non è ancora chiaro se ci sia ancora una relazione fra i due.

