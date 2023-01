Rai Isoradio dedica stanotte, giovedì 12, una puntata della fortunata trasmissione “Pamela Viaggia in Latin” - format di un’ora della cantautrice italo brasiliana Pamela D’Amico in onda dal lunedì al venerdì alle 24.30 che unisce informazione, cultura, società, musica e intrattenimento alle notizie in tempo reale del traffico sulla rete viaria di tutto il territorio nazionale - a una delle massime interpreti della word music a livello internazionale, l’algherese Franca Masu.

Reduce dal suo recente e applauditissimo concerto ad Alghero nell’ambito del ricco cartellone del Cap d’Any 2023, l’artista è in tour con lo spettacolo “Ogni donna una storia”, un recital dedicato interamente all’animo femminile con un ricco e variegato repertorio.

Franca Masu torna con grande passione alla canzone d’autore per celebrare, attraverso la sua cifra stilistica, alcuni ritratti di donne che hanno saputo esaltare non solo la propria libertà ma anche l’amore declinato in tutte le sue forme.

Da quello eccitante che offre la forza della vita, al sentimento più viscerale di appartenenza che le ha legate indissolubilmente alla propria terra d’origine.

Attraverso queste “storie di vita cantate” vengono alla luce ritratti dell’animo femminile a tinte forti e che rivelano la saggia consapevolezza di chi ha saputo mantenere alto il proprio ruolo nel mondo dell’arte e della cultura imparando anche ad accettare le proprie fragilità.

Inoltre è ancora fresco il successo di "Cordemar", l’ultimo disco pubblicato da WMusic: cinque brani originali e cinque della grande tradizione musicale occidentale in cui l’interprete, dalla voce viscerale appassionata e appassionante, si avvale degli arrangiamenti raffinati e modernissimi curati dal chitarrista Luca Falomi insieme al contrabbassista Salvatore Maltana e alla pianista Sade Mangiaracina.

Di questo e di tanto altro, a partire dalla sua fortunata carriera musicale, che la vede da oltre 30 anni protagonista nei più importanti festival internazionali in Italia e all’estero, in particolare nei Paesi di cultura latina, Franca Masu dialogherà con Pamela D’Amico.

