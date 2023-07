Se nella serata di apertura di venerdì con Coez, abbiamo «fatto un casino», per citare uno dei suoi brani più famosi, in quella di ieri, il pubblico della Fiera di Cagliari si è davvero scatenato all’Ogopogo Summer Festival, dove una folla di tutte le età, si è ritrovata in questa serata rovente di luglio.

Grande attesa per il rapper partenopeo Luchè, reduce da giorni impegnativi a livello mediatico. Questa settimana infatti il napoletano sta infiammando i social e YouTube con un dissing – che nel gergo rap significa litigio – con Salmo, rapper conterraneo, che proprio una settimana fa ha calcato lo stesso palcoscenico. Lo contro tra i due è iniziato nel 2019 quando il talento sardo ha pubblicato un post – dal quale è partita una escalation di insulti pubblici – in cui festeggiava i successi per le sue prime posizioni in classifica. Le acque poi si sono calmate fino a pochi giorni fa, quando Salmo – in un nuovo pezzo uscito la scorsa settimana – ha citato nuovamente Luchè. Da qui una sfida pubblica tra i due con sei canzoni pubblicate dagli artisti in soli tre giorni, in cui gli insulti reciproci la fanno da padrone. Neanche a dirlo, i cultori di questo genere musicale sono in estasi per queste nuove produzioni. Durante l’esibizione però, niente è stato detto in proposito.

Ad aprire il “giorno 2” dell’Ogopogo, e durante i cambi palco, i djs e cantanti locali Laddo, Tixi, Luvi e Zeep. Grande protagonista della serata anche Mara Sattei, la cantante di Fiumicino che ha letteralmente spiccato il volo, e non si accontenta più di essere soltanto la sorella del rapper e produttore Thasup. Il talento, grazie alle fortunate collaborazioni con Fedez e Tananai ne “La dolce vita”, con Giorgia in “Parentesi”, e alla recente partecipazione al Festival di Sanremo di quest’anno col brano “duemilaminuti”, scritto da Damiano David dei Maneskin – è diventata un nome di spicco della musica italiana. Nel mezzo della serata, l’esibizione del disc jockey francese Klingande, che a soli 32 anni, vanta già dieci anni di carriera con i suoi singoli al top delle classifiche europee, che ha fatto letteralmente saltare il pubblico.

