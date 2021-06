Come ogni estate, da 31 anni a questa parte, torna il Festival del cinema di Tavolara, con alcune anticipazioni e gustose tappe di avvicinamento all’edizione 2021, che andrà in scena dal 16 al 18 luglio tra Porto San Paolo e l’isola di Tavolara.

Il programma della manifestazione organizzata dall’Associazione Argonauti e diretta da Piera Detassis sarà fitto di appuntamenti, tra proiezioni e incontri con gli ospiti, ma anche la preview non scherza. Il percorso di avvicinamento a "Una notte in Italia" sarà infatti caratterizzato da diversi eventi nel mese di giugno: si parte il 15 a Porto San Paolo con l’omaggio a Dante, a 700 anni dalla morte del sommo vate, con la proiezione in Piazzetta Gramsci de "L’Inferno", film muto del 1911 diretto da Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro e Adolfo Padovan. Ospite d’onore l’attore Neri Marcorè, che leggerà alcuni passi della prima cantica e si esibirà nella veste di musicista: il testo del film e la scelta dei brani sono stati curati dal padrone di casa Marco Navone e da Vanessa Pirrello.

Secondo appuntamento in programma, invece, il 18 giugno a Nuoro, dove sarà inaugurata la mostra fotografica "8 ½ di Fellini" con le foto inedite di Paul Ronald: l’esposizione sarà ospitata al primo piano della libreria Miele Amaro, in Corso Garibaldi al numero civico 60, in collaborazione con la casa editrice Ilisso.

Il calendario della preview di Tavolara offre poi, il 19, l’inaugurazione del primo workshop del festival dal titolo "Corpo a corpo con la città. Esperienze visuali nella ricerca", in collaborazione con la facoltà di Architettura dell’Università di Cagliari: tenuto da Maurizio Memoli, si articolerà in due giornate, sarà a numero chiuso e si svolgerà al "Politecnico Argonauti" di Olbia.

Chiuderà il mese pre festival il workshop "Modellare la luce", dedicato alla fotografia di scena e al ruolo del direttore della fotografia: ospiti del "Politecnico Argonauti", il 27 giugno, Angelo Turetta, gradito ritorno, ed Enzo Carpineta.

