Dai luoghi comuni ai nuovi linguaggi, dal grande schermo alla rivoluzione delle piattaforme streaming. Sono alcuni dei temi che verranno affrontati nella IV^ edizione del Festival “Abbàida! Luoghi comuni sul cinema”, l’evento promosso e organizzato dall’associazione culturale Cineclub "Nuovo Aguaplano", in programma a Sassari dal 16 al 19 settembre nel teatro dell’Exma.Ter di via Zanfarino.

Il direttore artistico Sergio Scavio spiega: «Il festival chiamerà a raccolta attori, registi e operatori del settore per riflettere su cosa significhi oggi fare cinema e avviare una riflessione utile a disinnescare i luoghi comuni sulla settima arte, provando a crearne di nuovi. L'ambizione è quella di organizzare un festival che possa diventare punto di riferimento per il cinema di ricerca in Sardegna, riscoprendo anche nuovi siti, l’Argentiera ad esempio, dove l’anno prossimo speriamo di ospitare la rassegna».

Nato dalle ceneri del fortunato Rebeccu Film Festival di Bonorva, nel 2022 ospitato a Genoni, Abbàida ospiterà alcuni talenti del nuovo cinema italiano: Fulvio Risuleo, giovane regista romano ma anche fumettista e scrittore; il sassarese Giovanni C. Lorusso, già socio del Cineclub, di rientro dall’81a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con il suo documentario “A Man Fell”; Alain Parroni, anche produttore e sceneggiatore, nuovo enfant terrible del cinema italiano; l’attore cagliaritano, Luciano Curreli.

