L'anello di congiunzione tra il regista re del cinema fantastico e gotico e il sedicenne attore ploaghese è Monica Bellucci. L'attrice e nuova compagna di Tim Burton è infatti nel cast del film "Diabolik chi sei?", diretto dai fratelli Antonio e Marco Manetti.

Nella terza pellicola dedicata al leggendario personaggio del fumetto creato da Angela e Luciana Giussani recita anche Andrea Arru, che ricopre il ruolo di Diabolik da giovanissimo.

Il film è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma e ad accompagnare Monica Bellucci c'era appunto Tim Burton che è stato immortalato in alcuni scatti insieme ad Andrea Arru, che è decisamente l'attore giovanissimo più richiesto d'Italia. E chissà che l'incontro non si limiti solo a una foto.

Andrea Arru è tra i protagonisti anche di un’altra pellicola: "Eravamo bambini" di Marco Martani, film drammatico presentato in anteprima alla sezione Alice nella Città.

E come se non bastasse sta andando fortissimo con la seconda stagione di "Di4ri" che ha consacrato Arru come baby divo. La serie giovanilistica è infatti nella top ten mondiale di Netflix.

