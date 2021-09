"Questi uomini erano completamente fuori di testa o c’è stato un comportamento esasperante, aggressivo, anche dall’altra parte?”.

E’ bufera sull’intervento di Barbara Palombelli, che ieri sera nel corso della trasmissione “Forum” ha fatto una considerazione sui tanti femminicidi degli ultimi giorni.

Il format è quello classico: a Forum ci sono Mario e Rosa, una coppia in causa per la separazione. La conduttrice introduce il tema parlando della “rabbia che fa scattare la violenza”.

Poi qualche citazione, infine la frase choc: “Parliamo di rabbia tra marito e moglie. Sette giorni, sette donne uccise presumibilmente da sette uomini. A volte è lecito anche domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati? Oppure c’è stato un comportamento esasperante, aggressivo, anche dall’altra parte? E’ una domanda, dobbiamo farcela per forza in questa sede, un tribunale”.

Apriti cielo. Sui social è un tiro al bersaglio, #Palombelli è diventato trending topic su Twitter nel giro di poche ore.

"No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo - sottolinea ad esempio Laura Boldrini -. La causa dei femminicidi è una sola: l'idea di possesso verso le donne che spinge gli uomini alla violenza. Punto e basta. Gravissime le parole di Palombelli, pronunciate per giunta in tv".

"Chiedere se la violenza sulle donne possa derivare dall'esasperazione dell'uomo provocata dalla donna - afferma Teresa Bellanova - rischia di essere l'ennesimo vergognoso alibi a un fenomeno gravissimo che, anche per queste giustificazioni, dilaga nel nostro Paese".

"Quando i mezzi di comunicazione - si legge in un post di Amnesty International - sostengono che un femminicidio possa essere l'effetto del comportamento delle vittima, siamo nel pieno del victim blaming, che è proprio una delle cause dei femminicidi e della mancanza di sanzioni e leggi adeguate".

"Vergognati", è il commento lapidario di Non una di meno, associazione che delle battaglie contro la violenza sulle donne ha fatto un suo marchio. "Era meglio il monologo di Sanremo”, ironizza Selvaggia Lucarelli.

Ironizza anche Flavia Perina, scrittrice ed ex parlamentare di centrodestra: “Anche io vorrei aprire un dibattito a proposito di un odioso reato, la rapina in banca. Ma siamo proprio sicuri che non ci sia anche da parte delle banche, con tutta quella esibizione di ‘euri’, con tutti quegli spot sui prestiti, un comportamento esasperante, aggressivo? Una domanda dobbiamo farcela”.

"Parole di gravità inaudita, pronunciate da una donna, una nota giornalista e conduttrice, durante una trasmissione televisiva nazionale", dichiarano in una nota l'intergruppo della Camera per le donne, i diritti e le pari opportunità. "Sette femminicidi in sette giorni: questa è la fotografia del

Paese. E ancora Barbara Palombelli prova a chiedere se esista una giustificazione additabile al comportamento esasperante delle donne? Non è accettabile. Non si possono diffondere pregiudizi maschilisti tossici che finiscono nel trasformarsi in alibi di un fenomeno che alibi non può averne”.

Al di là dei tanti insulti che circolano sui social, è il ragionamento alla base che viene contestato: la rabbia, pur legittima, non può giustificare una violenza o un omicidio.

LA DIFESA – Subissata dalla critiche, la Palombelli non ha corretto il tiro: "La violenza familiare, il crescendo di aggressività che prende il posto dell'amore, l'incomprensione che acceca e rende assassini richiedono indagini accurate e ci pongono di fronte a tanti interrogativi. Quando un uomo o una donna (ieri a forum era la protagonista donna ad esercitare violenza sul coniuge) non controllano la rabbia dobbiamo interrogarci. Stabilire ruoli ed emettere condanne senza conoscere i fatti si può fare nei comizi o sulle pagine dei social, non in tribunale. E anche in un'aula televisiva si ha il dovere di guardare la realtà da tutte le angolazioni".

