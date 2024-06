Fedez sbarca in Sardegna: il 20 luglio il suo showcase andrà in scena sul Palco dell’Opera Beach Arena di Quartu. Media partner dell’evento sarà Radiolina.

Cantante, produttore discografico, imprenditore, influencer sono solo etichette che non riescono a raccontare appieno Federico Leonardo Lucia in arte Fedez.

I numeri, però, parlano chiaro: 7 album pubblicati certificati con 91 dischi di platino, 14 milioni di followers su Instagram.

Autore di grandi hit come “La Dolce Vita” con Mara Sattei e Tananai, “Disco Paradise” con Annalisa e gli Articolo 31, “Mille” con Orietta Berti e Achille Lauro, “Senza Pagare”, “Vorrei Ma non Posto” e “Italiana” insiema a J Ax e fresco di release della nuova hit “Sexy Shop” con il rapper e amico Emis Killa che sta spopolando in tutte le radio e locali d’Italia.

Lungo la sua carriera sono tante le collaborazioni con i grandi nomi della Musica Italiana come Max Pezzali, Gue, Annalisa, Achille Lauro, Jake la Furia, J Ax, Marracash, Francesca Michielin, Tananai.

Prodotto da Tra Le Nuvole, l’evento inizierà alle 23 e andrà avanti tutta la notte: gli altri protagonisti saranno lo Show Latino di Bebecita con i Dj Roly, Cozzolino e Far D, la batteria di Korum e le Danze del Las Bebecitas.

