Fedez ha lasciato l’ospedale San Raffaele dove era ricoverato dal 22 marzo per un intervento di asportazione di un tumore neuroendocrino al pancreas.

Il rapper è uscito dall’ospedale poco dopo mezzogiorno assieme a Chiara Ferragni, ha salutato con un cenno della mano i giornalisti e ha detto: “Sto bene, bello uscire dall’ospedale”. Subito dopo la Ferragni ha scritto in inglese su Instagram che “Oggi è una bella giornata”.

“Tornare a casa per me sarà tornare a vivere”, aveva detto ieri Fedez mentre era in videochiamata con il figlio Leone. Il cantante torna dunque ad abbracciare i suoi figli e può seguire la riabilitazione a casa con l’aiuto della moglie, che in questi difficili giorni in ospedale gli è sempre stata accanto.

“Grazie per essere la mia roccia”, ha dichiarato sempre su Instagram il cantante, postando due fotografie dell'ultima notte in ospedale assieme a Chiara, abbracciati nel letto.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata