Due galline nate in cattività, Malva e Zuzù, e l'incontro rivelatorio con il gufo Bubo Bubo. Parla di libertà e amicizia ma anche delle nostre scelte alimentari in tema di uova e del rispetto dei diritti primari degli animali in genere la commedia "Galline libere" che va in scena sabato e domenica (ore 18) al Teatro Astra di Sassari.

Adatto per bambini dai 3 agli 11 anni, lo spettacolo scritto e diretto da Stefano Chessa con Consuelo Pittalis, Bianca Maria Lay e Margherita Lavosi è inserito nella 34° edizione di “Famiglie a Teatro”, l’unica vera stagione di teatro per ragazzi in Sardegna, organizzata dalla compagnia La Botte e il Cilindro e sostenuta dal Ministero della Cultura.

I costumi ideati da Luisella Conti sono stati realizzati da Roberta Amadu, Luisella Conti, Barbara Uleri, Maura Sanna e Veronica Addari, il disegno luci è di Paolo Palitta, la scenotecnica e fonica sono di Michele Grandi.

© Riproduzione riservata