Europe, Afterhours, Lucio Corsi. Sono solo alcuni dei big che questa estate calcheranno il palco della MusiCa Arena, la nuova area eventi della Fiera di Cagliari. Nuovi spazi, nuovo nome, un cartellone in continuo aggiornamento e la possibilità di ospitare quasi 10mila spettatori: così la location di viale Diaz si prepara ai primi artisti dell'estate 2025.

L’aria di novità non finisce qui. l’assessorato alla Cultura, spettacolo e turismo ha siglato infatti una convenzione con il Centro servizi promozionali per le imprese che darà agli operatori di settore la possibilità di usufruire di un'arena in pieno centro cittadino per gli eventi da maggio a settembre.

Progettata per offrire un palcoscenico per esibizioni dal vivo, concerti e spettacoli, “MusiCA Arena” vuole garantire un’esperienza di alta qualità sia per il pubblico sia per gli artisti che sceglieranno l’Isola per i loro tour. Con un nuovo manto stradale e delimitata dal verde allestito direttamente dal vivaio comunale, l’area evento oltre a essere dotata di un attrezzato spazio backstage, è stata studiata in tre diverse configurazioni: due che prevedono una presenza di pubblico in piedi da 5.000 fino a 9.200 persone, e una che conta invece una platea seduta fino a 2.558 persone.

Con la nuova infrastruttura al via, l’auspicio del Comune è quello di poter garantire alla città un’area per i grandi eventi capace di attrarre concerti e iniziative, grazie alla collaborazione tra il Comune, la Regione e la Fiera.

Per il cartellone 2025, sono confermate le seguenti date:

• 14 giugno – Europe;

• 17 giugno – Lucio Corsi;

• 28 giugno – Modà;

• 5 luglio – Donatella Rettore;

• 11/12 luglio – Siren Festival 2025;

• 17 luglio – Pink Floyd Legend in The Dark Side of the Moon;

• 19 luglio – Chicago Experience feat Danny Seraphine;

• 25 luglio – Edoardo Bennato;

• 1 agosto – Afterhours;

• 11 agosto – Earth Wind & Fire Experience by Al Mckay;

• 29 agosto – Roberto Vecchioni;

• 12 settembre – Amy Winehouse the Original Band;

• 26 settembre – Coldplay tribute band.

