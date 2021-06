Michele Merlo, il cantante di 28 anni lanciato da “Amici” e conosciuto anche con il nome d’erta Mike Bird, è in gravissime condizioni per via di un’emorragia cerebrale.

"Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”, aveva scritto giovedì sul suo profilo Instagram, preoccupando i followers. Diversi commenti di amici avevano parlato di emorragia cerebrale, ora è arrivato il comunicato ufficiale della famiglia.

Merlo, si legge, “è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa”.

Diversi i commenti di sostegno, tra cui quello del collega Federico Rossi, dell’ex duo Benji e Fede: “Forza anima libera”, ha scritto, per poi condividere una canzone di Merlo taggando diversi amici e commentando: “Tutti per te”.

Merlo, originario del Vicentino, è diventato famoso grazie all’edizione 2017 di Amici. Cantautore e musicista, nel 2020 ha pubblicato il suo primo album con il suo vero nome, “Cuori stupidi” è il titolo.

(Unioneonline/L)

