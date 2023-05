Con un grande consenso di pubblico si è chiusa la 20esima edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, evento svoltosi nel Principato di Monaco dal 24 al 29 aprile come sempre a cura di Ezio Greggio, cui dobbiamo anche l’ideazione dell’iniziativa. Come ogni anno la manifestazione è stata realizzata in collaborazione con EFG Bank (Monaco) e svoltasi sotto l'Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell'Ambasciata d'Italia.

Nel corso delle premiazioni, con una giuria ben nutrita di nomi riconoscibili del cinema italiano ed internazionale - presieduta da Giancarlo Giannini e con Richard Anconina, Neri Marcorè, e Nathalie Poza - fra i tanti titoli che hanno preso parte al concorso quello di maggior successo è stato la pellicola argentina intitolata “Empieza el baile”, portandosi a casa ben tre riconoscimenti: miglior film, miglior attore a Dario Grandinetti e premio del pubblico. Oltre ad esso hanno ricevuto il premio anche “Luxembourg, Luxembourg”, in gara per la miglior regia ex-aequo col regista ucraino Antonio Lukich. Il premio per la miglior attrice è andato invece ad Anna Castillo, presente nel fim “Historias para no contar” del regista Cesc Gay. Per la sezione cortometraggi “Short Comedy Award” il premio è stato assegnato a “The 12 apostlesses”, diretto da Laura Ghaza.

A favorire la consegna dei premi in programma ci hanno pensato anche le star del mondo dello spettacolo coinvolte per l’occasione. Incaricati del ruolo di presentatori, Ezio Greggio ed Elenoire Casalegno hanno calorosamente accolto sul palcoscenico del Grimaldi Forum una nutrita serie di ospiti, sia del piccolo che del grande schermo.

Coi suoi 54 anni di onorata carriera, il maestro Costa-Gavras - già premiato agli Oscar per la miglior sceneggiatura non originale con “Missing” e vincitore per la miglior regia al Festival di Cannes con “L’affare” - è stato celebrato pubblicamente per il suo prezioso apporto al cinema internazionale. Presente fra i tanti anche Mira Sorvino - premio Oscar con “La dea fortuna” di Woody Allen - cui è stato assegnato l’MCFF Award alla carriera. L’attrice romana Anna Foglietta ha invece ricevuto il premio Attrice dell’Anno, vista la lunga serie di successi accumulati che l’hanno resa fra le interpreti recenti più apprezzate nel Bel Paese. Riguardo le nuove promesse del cinema e della tv, il premio Next Generation Award è stato dato a Federico Cesari, attore di “Skam Italia” e “Tutto chiede salvezza”. Non è mancato il giusto spazio anche per Marco Giallini - vincitore di ben tre Nastri d’Argento - anche lui presente alle premiazioni per ricevere il MCFF Career Award.

Per i premi conferiti ai nuovi talenti, uno di essi è spettato al giovanissimo Victor Belmondo - nipote dello storico ed indimenticabile Jean Paul Belmondo - destinato come il nonno, auspicabilmente, ad una promettente carriera. Ulteriori graditi ospiti sono stati Barbara D'Urso, Elena Barolo e Mario de la Rosa, quest’ultimo diventato famoso specialmente per il suo ruolo nella serie televisiva “La casa di carta”.

Ma fra i presenti non hanno presenziato soltanto gli specialisti del settore: anche il campione di calcio Alex Del Piero ha trovato spazio per lasciare le sue impronte sulla Champions Promenade. Fra i nomi della musica, il cantante olandese Claude ha conquistato i presenti con la sua hit “Ladada”. In conclusione, anche quest’anno si è potuto assistere ad un programma ricco e ben congegnato, vetrina di rilievo nel riconoscere il merito di molti fra gli artisti dello spettacolo e contesto di sicuro interesse per una gran fetta di spettatori.

