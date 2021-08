E’ morta Nicoletta Orsomando. La più famosa delle signorine buonasera si è spenta oggi, all’età di 92 anni, in ospedale a Roma.

I funerali si terranno lunedì prossimo alle 10.15 nella Chiesa di Santa Maria in Trastevere.

Era il 1953 e la televisione italiana cominciava le sue trasmissioni con lei: un oggetto ancora raro nelle case degli italiani, tanto che in molti per vedere il suo primo annuncio andavano nei negozi di elettrodomestici.

Nicoletta Orsomando era nata a Casapulla (Caserta) l'11 gennaio del 1929. Per 40 anni è entrata ogni giorno nelle case degli italiani con quel garbo e quella gentilezza che l'hanno caratterizzata e che facevano parte di una tv che non c'è più.

''Signore e signori buonasera'' disse la sua prima volta davanti alle telecamere, annunciando un documentario del National Geographic, e quella frase è diventata un marchio di fabbrica.

L'espressione sempre sorridente, la dizione perfetta, i modi gentili ed educati e il suo look familiare e rassicurante l'hanno fatta amare da tutti, tanto da farla diventare la 'signorina buonasera' rimasta in carica più di ogni altra.

Viveva a Trastevere con la figlia e i tre nipoti.

Nelle interviste che ha concesso negli ultimi anni ha parlato di una televisione - la sua - molto diversa da quella attuale, di cui rimpiange la trasmissione dei concerti, delle opere liriche e soprattutto delle commedie teatrali. Il teatro è stato infatti il suo primo grande amore, ma dopo alcune brevi esperienze decide di valorizzare la sua bella voce e grazie ad un corso di dizione: poi il provino in Rai e il ruolo di annunciatrice. A spingerla e sostenerla perché entrasse nel mondo dello spettacolo fu il padre Giovanni Orsomando, clarinetto solista nella banda di fanteria.

Non solo annunci: Nicoletta Orsomando ha condotto 'la tv dei ragazzi', l'indimenticata trasmissione de 'l'amico degli animali' con Angelo Lombardi e persino un festival di Sanremo con Nunzio Filogamo nel 1957. Poi nel 1966 conduce 'Un disco per l'estate', mentre nel 1965 inaugura insieme a Jader Jacobelli 'La giornata parlamentare' (poi divenuta 'Oggi al parlamento'). Nella stagione 2011-2012 ha partecipato come giurata a La prova del cuoco condotto da Antonella Clerici, affiancata nello stesso ruolo da altre due storiche ex annunciatrici Rai: Mariolina Cannuli e Rosanna Vaudetti.

