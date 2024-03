Risale alla serata del Super Bowl LVIII tenutasi lo scorso 11 febbraio l’uscita del teaser trailer ufficiale che anticipa il ritorno di Wade Wilson, alias Deadpool, con un terzo appuntamento al cinema. Il primo filmato di “Deadpool & Wolverine”, oltre a preannunciare mirabolanti esperienze in giro per il multiverso, si chiude con la silhouette del mutante dagli artigli d’acciaio: quell’inconfondibile Logan ancora una volta impersonato da Hugh Jackman che ha sorpreso e mandato in visibilio i fan più incalliti, dopo averlo seguito in tutti i suoi appuntamenti fin dal lontano primo episodio di “X-Men” uscito nel 2000.

Dopo la recente scommessa del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige nel far ripartire l’universo MCU con una riorganizzazione strutturale degli studios ed una selezione accurata dei prossimi titoli - a seguito di un anno disastroso segnato dai costanti flop, critiche negative e intoppi commerciali - si è espresso poche settimane fa l’amministratore delegato della Disney Bob Iger, anticipando durante l’evento di Morgan Stanley che il terzo film di Deadpool sarà «uno dei maggiori successi della Marvel da tanto tempo a questa parte».

Sul calo di interesse per i cinecomics da parte del pubblico ha poi affermato: «Molte persone pensano che si tratti di questo, della superhero fatigue, ma non è così. Le persone vogliono grandi film. E se ne fai di ottimi, loro verranno a vederli e ci sono innumerevoli esempi. Alcuni sono nostri e altri no. Oppenheimer è un esempio perfetto. È un film fantastico». E sulle aspettative per il futuro: «La concentrazione è davvero importante. Abbiamo ridotto la produzione della Marvel, sia per quanto riguarda il numero di film che per quanto riguarda il numero di serie tv, e questo è stato molto difficile ma mi sento in armonia con questo team. Ho buone sensazioni su quello che stiamo realizzando. Guardiamo davvero avanti negli anni».

Stando invece alle curiosità trapelate negli ultimi giorni, l’attore Karan Soni, ricordato in Deadpool per il personaggio di Dopinder, ha suggerito in un’intervista rilasciata a Collider che in “Deadpool & Wolverine” torneranno i tanto amati momenti meta-cinematografici, con riferimenti espliciti anche al boss Kevin Feige. Senza trattenere l’entusiasmo, ha poi affermato: «Posso dire che penso che questo film sarà davvero bello. Ryan sta sfruttando appieno l'MCU e sta giocando con tutti gli strumenti a sua disposizione. Sembra anche che arrivi in un momento perfetto per il MCU, perché è pronto per una piccola scossa, e lui la sta decisamente dando». E sul rapporto con Feige ha continuato dicendo: «E quindi penso che sia fantastico che arrivi in questo momento, e che siano molto disposti a prendersi in giro, il che è importante. Ho incontrato Kevin Feige e sono stato sorprendentemente colpito. Ho pensato: oh, mio Dio, è lui. Ed ero sorpreso di esserlo. Ma è molto bello vedere quelle menti insieme. Lui, Kevin, che ovviamente ha cambiato completamente l'industria, e Ryan, che è un genio, che uniscono i loro poteri, è piuttosto eccitante».

Ancor più recente è la notizia che sembrerebbe indicare il ritorno con un cameo di James Marsden, il Ciclope conosciuto nella saga cinematografica. Intervenuto durante il podcast di The Discourse per la promozione del film “Knox Goes Away”, l’attore ha accennato ai lavori compiuti per ”Sonic The Hedgehog 3” ammiccando all’ultimo capitolo di un’altra ben nota trilogia che ha trovato luogo a Londra: «In realtà eravamo vicini alla produzione di Deadpool 3, che si è svolta lassù a Pinewood. Non vorrei scoperchiare il vaso di Pandora».

Sul suo ritorno nei panni di Scott Summers la star ha negato qualsiasi ulteriore coinvolgimento, mantenendosi vaga per evitare spiacevoli conseguenze: «Continuo a sentirne parlare. Non posso camminare per strada senza che qualcuno mi chieda se sarò nel film, quindi evidentemente si parla molto di questo». A suscitare ulteriore interesse sono le informazioni trapelate sulla durata del film. Stando all’ultima soffiata dell’insider Cryptic4KQual apprendiamo quanto segue: «Ho sentito dire che alcune cose sono state messe da parte e non sono presenti nel montaggio attuale di Deadpool & Wovlerine. Finora sono molto soddisfatti di ciò che hanno attualmente e che aggiungeranno col tempo. Attualmente, il film dura poco più di 2 ore. Gli altri tempi di esecuzione che circolano in questo momento sono falsi». Con l’uscita fissata per questa estate, “Deadpool & Wolverine” sembrerebbe puntare a ridefinire i paramenti del nuovo MCU, e siamo certi che nel breve periodo saprà deliziarci con anticipazioni ancora più corpose.

