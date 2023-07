Ricordata per il ruolo della letale super eroina apparsa la prima volta nel “Daredevil” del 2002 con protagonista Ben Affleck - film a detta di molti dal risultato piuttosto infelice per qualità generale e successo di pubblico - con anche un titolo tutto incentrato su di essa conosciuto semplicemente come “Electra” dagli esiti ancor più disastrosi, non si può tuttavia negare che l’attrice Jennifer Garner - esplosa agli esordi con la serie televisiva “Alias” e poi comparsa in svariate produzioni sul grande schermo - indossasse in modo se non altro convincente le fattezze del suddetto personaggio.

Ecco allora scoprire oggi che la star tornerà con lo stesso ruolo nell’attesissimo “Deadpool 3”, terzo capitolo di una saga a fumetti e cinematografica ormai divenuta popolarissima in cui un esilarante Ryan Reynolds da corpo e voce a quello che probabilmente è il vigilante in calzamaglia più controverso ed irriverente mai concepito.

Secondo quanto riportato infatti dal The Hollywood Reporter, l’attrice si sarebbe recentemente convinta ad accettare la parte dopo quasi vent’anni, allo stesso modo di quanto fatto da Hugh Jackman, convintosi a comparire nel film nei panni del suo sempre apprezzatissimo Wolverine.

Diretta dal regista Shawn Levy con una co-sceneggiatura a cura di Rhett Reese, Paul Wernick, Ryan Reynolds e lo stesso Levy, la pellicola è attualmente in piena fase di lavorazione e conterà oltre agli interpreti già citati nomi del calibro di Zazie Beetz nella parte di Domino, Josh Brolin nel ruolo di Cable, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna e Stefan Kapicic. Tra i nuovi volti menzioniamo invece quelli di Emma Corrin e Matthew Macfayden.

Il sorprendente coinvolgimento dell’attrice si rivela interessante anche a fronte delle teorie legate al film, che in qualche modo - come avvenuto per molti altri titoli affini - vedrebbero i fatti narrati intrecciati alle infinite possibilità del multiverso, permettendo così a molti dei personaggi Marvel prodotti da Fox di comparire nuovamente in scena in una veste del tutto inedita.

Stando alle ultime indiscrezioni, c’è chi vorrebbe coinvolto nel progetto anche Channing Tatum - conosciuto per titoli cult come “Magic Mike” e “Foxcatcher” - niente mento che per il ruolo di Gambit, il letale mutante della saga X-Men capace di caricare gli oggetti con energia bio-cinetica. Visto che la soffiata è arrivata direttamente dallo scooper MyTimeToShineHello, che più volte ha dimostrato di essere affidabile in passato, ci sono pochi motivi per non credere in questa notizia.

E perfino l’ipotesi che Ben Affleck possa tornare ad impersonare Daredevil dopo così tanto tempo, contribuendo anche solo con un cameo alla sorprendente reunion, non è un’ipotesi da escludere. C’è chi l’avrebbe visto infatti aggirarsi sul set, fomentando le speculazioni su un suo plausibile coinvolgimento. Si tratterebbe senza dubbio dell’occasione ideale per ricordare con ironia il suo antico insuccesso, e vista la carne al fuoco che il film promette di consegnare agli spettatori non c’è da escludere che le sorprese possano essere ben più di quanto finora immaginato.

Giovanni Scanu

© Riproduzione riservata