Con appena due settimane che ci separano dall’uscita su Disney +, “Daredevil: Rinascita” è senza dubbio la serie televisiva più interessante della stagione in arrivo sul servizio streaming. Riportando in auge uno dei supereroi più amati dell’universo Marvel dopo il precedente “Marvel’s Daredevil” prodotto da Netflix, lo show promette di alzare il tasso di adrenalina e contenuti maturi al fianco degli immancabili Charlie Cox nei panni del vigliante scarlatto e di Vincent D’Onofrio in quelli dello spietato Kingpin. Sulle scene di ultraviolenza tanto discusse nell’ultimo periodo, considerate un’assoluta novità per gli show Marvel, è intervenuto di recente lo showrunner Dario Scardapane dichiarando quanto segue: “Il livello di violenza è molto più alto per lo standard di uno show Marvel/Disney. Non credo che ci sia nient'altro simile nemmeno nella vecchia serie. C'è un momento in questo show che è assolutamente pazzesco e che va ben oltre qualsiasi cosa Netflix abbia mai fatto”. Inizialmente prevista come una serie da diciotto puntate, gli studios hanno preferito cambiare i piani in corso d’opera con l’obiettivo di realizzare due stagioni da nove episodi ciascuna: che sia la fine di un ciclo nell’iter delle produzioni Marvel, orientato finora unicamente alla realizzazione di show limitati ed autoconclusivi? A fare ulteriore chiarezza sull’argomento c’ha pensato Scardapane durante un’intervista per Entertainment Weekly, affermando che le stagioni 1 e 2 di “Daredevil - Rinascita” faranno parte di un’unica grande storia: “Abbiamo in serbo alcune novità. La prossima stagione è una specie di seconda parte della prima, e ci permette di andare in posti più grandi e diversi”. La conferma che si tratterà di una serie pensata per proseguire oltre la seconda stagione arriva dal boss di Marvel Television Brad Winderbaum: “al 100% è uno show multi-stagione. Non so quante stagioni durerà”. Su questi importanti novità, che prevedono delle nuove produzioni televisive destinate a durare nel tempo, ha aggiunto: “Questa è davvero una questione che riguarda la Marvel Television in generale, ma penso che sia molto importante realizzare show che durino più stagioni, che escano con cadenza annuale, su cui la gente possa fare affidamento, che si sentano come in vacanza o parte di un evento quando esce una nuova stagione. La nostra prima ondata di serie - e ce ne sono state di bellissime - si poggiava sul modello di serie limitata, erano storie che dovevano confrontarsi con i film in sala e legarsi in modo significativo. La mia visione è quella di tornare a uno stile di narrazione televisiva tradizionale, affidabile, che investa nei personaggi per un lungo periodo di tempo. Spero che nei prossimi anni ne vedremo i frutti”. Per ciò che riguarda gli sbocchi possibili di “Daredevil - Rinascita” al di fuori del piccolo schermo, ci si domanda se Matt Murdock/Daredevil apparirà anche come personaggio nei prossimi “Avengers: Doomsday” e “Avengers: Secret Wars”. A commentare l’ipotesi è intervenuto lo stesso Charlie Cox in un’intervista per GQ UK, sostenendo che le probabilità di vederlo apparire nei suddetti film è ad oggi più probabile che mai. Dimostrando pieno entusiasmo all’idea, ha detto: “Penso che sia più possibile di quanto non lo sia mai stato, sì. Mi piacerebbe molto partecipare a uno dei film degli Avengers, o a un altro Spider-Man, o a qualcosa del genere. Per un paio di motivi: primo, perché nel corso degli anni sono diventato un fan sfegatato del personaggio, e stranamente, per il bene del personaggio, sento che sarebbe davvero bello per lui ottenere questo tipo di aggiornamento. E poi piacerebbe anche in termini di possibilità di ottenere altri ruoli cinematografici”. E tornando sullo stesso argomento, l’attore è intervenuto durante il programma Good Morning America del 19 febbraio, rispondendo al conduttore Michael Strahan in modo decisamente più prudente: “Wow, caspita, non ne ho idea. Questa è la domanda da un milione di dollari. Mi piacerebbe molto. Al momento sono concentrato su questo show, e ovviamente sulla seconda stagione. Ora che facciamo parte del MCU, c'è sicuramente la possibilità che altre produzioni possano includermi, ma chi lo sa. Non ne ho idea!”