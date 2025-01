Manca poco più di un mese all’uscita su Disney + di “Daredevil: Born Again”, la serie televisiva Marvel Studios che promette di rilanciare le imprese eroiche del Diavolo di Hell’s Kitchen per inserirle fra i tortuosi intrecci del Marvel Cinematic Universe. Con data di debutto fissata al 4 marzo, lo show si collegherà agli eventi del precedente adattamento di Netflix, che ricordiamo per le tre stagioni di “Marvel’s Daredevil” cominciate a partire dal 2015.

Andando a riprendere gran parte dell’atmosfera rude e matura vista in precedenza, ci aspettano un’ambientazione ed una trama ancora più evolute, per un effetto finale che non mancherà di sorprendere.

Dall’uscita del primo trailer ufficiale lo scorso 15 gennaio, constatiamo che i contenuti forti e l’alto tasso di violenza - come sperato dai fan - sono stati in gran parte mantenuti, se non addirittura superati. Come anticipato tempo addietro da Brad Winderbaum per Entertainment Weekly, il responsabile della serie Marvel assicura che in “Daredevil - Born Again” assisteremo a qualcosa di mai visto nel franchise per ciò che riguarda il tasso di brutalità e azione: “Vi dirò che in Daredevil: Born Again saranno presenti alcune delle scene d'azione più brutali che abbiamo mai riprodotto sullo schermo; non è un horror, ma è molto potente e contiene un'azione a dir poco viscerale”.

Come possiamo notare, il filmato punta l’attenzione su un confronto a due tra Matt Murdock/ Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin, da sempre l’avversario per eccellenza del supereroe scarlatto. Scopriamo dal colloquio che il primo ha deciso di appendere la maschera al chiodo per ritirarsi a vita privata, mentre il secondo intende avviare una campagna politica per concorrere come sindaco di New York, mostrandosi per la prima volta onesto e ben intenzionato. Le immagini che inframezzano il dialogo svelano scene di combattimento estreme, oltre a personaggi noti come The Punisher, che appare profondamente cambiato e provato dai precedenti trascorsi. In una situazione di calma solo fittizia, Matt si troverà costretto ad indossare ancora una volta il costume da vigilante, per impedire che le macchinazioni di Fisk riconducano la metropoli sotto il giogo del suo impero criminale.

Fra le altre curiosità, possiamo intravedere Matt coinvolto in una sequenza di danza con un personaggio femminile ancora sconosciuto. Al momento non sono stati forniti dettagli sul soggetto in questione, se non che l’attrice è Margarita Levieva, apparsa di recente nella serie televisiva “Star Wars: The Acolyte”. Ma immaginando si tratti dell’interesse sentimentale di Matt, il profilo potrebbe corrispondere a quello di Heather Glenn, conosciuta nella serie a fumetti di Daredevil firmata da Frank Miller: una donna che diventerà preziosa per il contributo fornito allo studio legale dove operano l’avvocato e i suoi colleghi. Al fianco degli insostituibili Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, rispettivamente gli interpreti di Daredevil e Kingpin, torneranno alcuni volti noti che i fan hanno accolto con passione nelle precedenti apparizioni, come Jon Bernthal, Deborah Ann Woll ed Elden Henson.

Inizialmente previsto come un reboot completo, “Daredevil - Born Again” ha visto nel corso del suo sviluppo una lunga serie di modifiche strutturali, assumendo per ultimo la forma definitiva di uno show continuativo rispetto al passato e in grado di espanderne le fondamenta. Su questo aspetto ha svelato qualche dettaglio in più Charlie Cox lo scorso anno nel corso di un’intervista: «All'inizio si era parlato di reinventare l'intera storia, per vedere se Matt fosse una persona leggermente diversa. Ma alla fine si è trattato più che altro di una continuazione. Le relazioni e le dinamiche create nelle stagioni precedenti esistono ancora. Sono solo passati alcuni anni. In questo periodo, Matt, Foggy e Karen hanno trovato un buon ritmo. Matt ha fatto pace con il suo ruolo di avvocato e di vigilante. Poi, naturalmente, va tutto a rotoli».

Quasi prevedendone il successo, i Marvel Studios sono già impegnati nelle prime fasi creative della seconda stagione di “Daredevil: Born Again”. Stando alle ultime voci, le riprese dei nuovi episodi dovrebbero cominciare già alla fine di febbraio, allineandosi alle precedenti dichiarazioni di Charlie Cox che assicuravano l’inizio dei lavori prima della messa in onda della stagione iniziale. Al pensiero di vestire i panni di Daredevil ancora a lungo, la star s’è dimostrata ben propensa e volenterosa, come fatto intendere dalla seguente affermazione: «Si stanno preparando a pubblicare un fumetto in cui Matt Murdock ha sessant'anni, quindi ho pensato: oh, ok, fantastico, quindi abbiamo un po' di tempo!».

© Riproduzione riservata