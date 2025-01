La cantante Franca Masu il 5 gennaio sarà in scena nella Cattedrale di Santa Maria ad Alghero. Un’ occasione speciale quasi a chiusura del Cap d’Any de l’Alguer 2024/25. Dalla Terra al Cielo è l’ultima produzione dell’artista ideata e voluta proprio per un’ambientazione suggestiva e unica come le chiese e le basiliche, per cantare alla Pace.

Per questo appuntamento, accolto in cartellone dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero, l’artista offrirà la sua performance concepita come una “suite” tra parole e note. Insieme ai talentuosi musicisti Fausto Beccalossi, Luca Falomi e Salvatore Maiore, Franca Masu desidera comunicare un pensiero semplice ma profondo nel tempo dell’Avvento. Vuole trasmettere, attraverso la bellezza del luogo sacro e delle proprie scelte musicali, la suggestione del Natale.

Nel segno della luce, della melodia e del suono, «Dalla Terra al Cielo è un concerto che sa creare profonde emozioni nello spettatore avvicinandolo al senso del mistero e all’illusione di potersi sentire ancora una volta tutti insieme, per condividere riflessioni e sentimenti; desiderio di condivisione che non deve venire meno, ma permanere sempre vivo in noi, nel segno della speranza e dei giorni di Pace che tutti auspichiamo arrivino presto», spiega l’artista. «Dalla Terra al Cielo è un canto d’amore che parte da Alghero ma si espande idealmente per abbracciare tutto il Mare Nostrum». La cura dell’allestimento scenico è affidato a Tonino Serra in collaborazione con Marco Velli. Regia del suono e delle luci a cura di Jo Erre di Artesonos. Ingresso libero alle 19.45.





© Riproduzione riservata