Siamo onesti: quando si tratta di ricevere notizie relative al mondo dei cinecomics - anche tra i detrattori di questo genere - non si può far a meno di provare una certa curiosità. E nel mezzo del calderone che vede le fazioni Marvel e DC contendersi il trono del miglior universo cinematografico - con la prima che tenta di ripristinare la propria immagine dopo i recenti fallimenti al botteghino e la seconda che si appresta a ristrutturare fin dalle fondamenta il suoi franchise - ecco giunte proprio di recente nuove indiscrezioni sui prossimi progetti dei Marvel Studios, in particolare sui sequel di Thor e Spiderman.

Cominciando con gli ultimi sviluppi relativi alla saga del Dio del Tuono, sappiamo di esser rimasti fermi all’episodio uscito lo scorso anno di “Thor: Love and Thunder” diretto da Taika Waititi. Optando per una rivisitazione completa del personaggio, il regista ha conferito ai suoi film un tono più ironico e leggero, dividendo di fatto la fan base in due schieramenti contrapposti fra chi accoglie la nuova linea e chi rimpiange un tono più serioso. Proprio su quest’ultimo punto, la Marvel ha ufficializzato l’uscita di un quinto episodio dalle atmosfere decisamente più mature, affidando l’incarico alla regia non più a Waititi ma ad un nuovo collaboratore.

Stando alle informazioni trapelate, sembrerebbe che Gareth Edwards sia in lizza per il progetto, tornando a collaborare negli studios Disney dopo il contributo alla saga di Star Wars avvenuto col convincente “Rogue One: a Star Wars story”. Ricomparso giusto di recente con l’uscita del film fantascientifico “The Creator”, il regista ha voluto commentare direttamente i rumor e lo ha fatto nel seguente modo: "Ho visto quei rumor. Non ho idea da dove siano usciti fuori, non ho sentito nulla... Internet è un posto incredibile."

E a queste considerazioni ha aggiunto: “Amo i film Marvel, ho tanti amici che hanno lavorato e che lavorano sui film Marvel. Amo tutti i franchise, vado a vederli, compro i DVD. Ora come ora voglio concentrarmi di più su film originali, qualcosa di più personale. Ma mai dire mai, giusto?" Niente insomma che faccia intendere concretamente un suo coinvolgimento. Chissà però che il director non stia tentando di coprire le carte sul tavolo in vista di prossime novità.

Quanto invece al nuovo appuntamento col nostro amichevole Spiderman di quartiere, lo sviluppo del quarto capitolo sarebbe ricominciato subito dopo la fine dello sciopero di attori e sceneggiatori hollywoodiani. Pur mancando ancora un annuncio ufficiale, starebbero già circolando alcune scottanti rivelazioni sulla trama, come quelle svelate dall’insider Daniel Ritchman - fonte apparsa spesso attendibile sul mondo dell’MCU - che ha parlato di un “ruolo sostanziale” per il personaggio di Daredevil nell’attuale stesura della sceneggiatura.

E pra proprio che le novità non finiscano qui: gli studios starebbero infatti considerando anche l’inserimento di un altro supereroe, fra i quali pare collocato in pole position il personaggio di Ant-Man, che andrebbe a ricoprire il ruolo di co-protagonista.

Anche per ciò che riguarda il nuovo villain stanno circolando voci piuttosto insistenti che accennano al ritorno di un vecchio volto alquanto inaspettato. Secondo l’insider Daniel RPK, l’Avvoltoio - interpretato da Michael Keaton - tornerà nelle vesti di super cattivo per fronteggiare ancora una volta l’Uomo Ragno. Ciò tuttavia, almeno per quanto ci è lecito supporre, andrebbe a contraddire i recenti sviluppi della saga: con l’incantesimo di Doctor Strange molti vecchi personaggi dovrebbero esser stati cancellati dall’MCU, tra cui lo stesso Avvoltoio, ora appartenente all’universo parallelo del personaggio di Morbius.

Che si tratti di riportarlo indietro sfruttando la carta - sempre utile all’occorrenza - del multiverso, o magari ignorando addirittura quanto stabilito in precedenza da Sony Pictures, il ritorno di Avvoltoio verrebbe sicuramente percepito in modo entusiastico dagli appassionati. Speriamo pertanto di scoprirne di più il prima possibile.

© Riproduzione riservata