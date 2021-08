Cosa ci aspetta oggi, 8 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Se i vostri progetti faticano a concretizzarsi provate a cambiare strada, sarete ricompensati per il vostro coraggio.

Toro - Non è forse il momento di buttarvi a capofitto in una nuova avventura? Avete voglia di un po’ di sregolatezza...

Gemelli - La tempesta sta per terminare e voi siete pronti per approdare al vostro porto sicuro. Le onde non vi spaventano più!

Cancro - Siete single e in cerca di una nuova fiamma? Non dovrete cercare a lungo, Cupido sta per scoccare la sua freccia.

Leone - Un percorso sta giungendo al termine ma un altro inizierà a breve e porterà altrettante soddisfazioni. Fatevi trovare pronti!

Vergine - Non temete l’ignoto: il futuro ha in serbo per voi esperienze magiche da vivere durante un’estate indimenticabile.

Bilancia - Vecchie conoscenze tornano a cercarvi. Ricordate: chi non vi ha apprezzati in passato non merita tempo.

Scorpione - Siete in ritardo sulla tabella di marcia. La vostra precisione non concede sconti ma niente panico! Ne uscirete vincitori.

Sagittario - State attraversando un momento di crisi sul lavoro: avrete preso la strada giusta? Lo saprete solo alla fine del percorso...

Capricorno - Cercate di risparmiare le energie, ne avrete bisogno fra qualche tempo. Oggi concentratevi solo sul vostro benessere.

Acquario - Volete concretizzare un’idea che vi frulla in testa da tempo. Il destino è con voi per la buona riuscita dei vostri piani.

Pesci - Partire da zero è spaventoso ma vi dà anche modo di fare le cose secondo i vostri standard.

