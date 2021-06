Cosa ci aspetta oggi, 11 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Forse oggi qualcuno potrebbe sottovalutare il vostro lavoro. Evitate di abbattervi: il vostro momento arriverà presto.

Toro – Nella giornata odierna non mancheranno i contrasti. Cercate soprattutto di evitare lo scontro con un vostro caro.

Gemelli – Va bene essere legati al passato, ma bisognerebbe che questo passato fosse più d’ispirazione per il futuro. Pensateci!

Cancro – Lasciar che le cose vi scivolino addosso può essere utile in certi momenti, ma evitate di far passare troppo...

Leone – Il lavoro e il partner vi appesantiscono con questioni rivedibili. Cercate di trovare una sana valvola di sfogo.

Vergine – Sicuramente la vostra voglia di fare è da esempio per molti, ma occhi a non sovraccaricarvi ulteriormente!

Bilancia – Piuttosto di farvi mille domande su alcuni comportamenti del partner, impuntatevi e chiedete delle spiegazioni.

Scorpione – Per una volta ogni tanto, evitate di porvi come leader in alcune situazioni. Pensate piuttosto a risparmiare energie.

Sagittario – Invece di pensare alle nuove idee, cercate di concludere al meglio i progetti che avete già in corso d’opera!

Capricorno – I soliti impegni iniziano ad annoiarvi e soprattutto a deludervi. Bisogna che iniziate ad andare incontro ai cambiamenti.

Acquario – Riuscirete a fare quello che volevate con ottimi risultati. Purtroppo però vi avanzeranno delle cose da terminare...

Pesci – Il vostro modo di vedere il mondo vi condizionerà per sempre ma è importante che apriate al massimo la mente.

