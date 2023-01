Cosa ci aspetta oggi, 11 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Oggi sarà una giornata impegnativa e i vostri pensieri saranno tutti incentrati sulla questione che vi assilla...

Toro: Non vi stupite più di nulla ma forse dovreste. Le situazioni possono cambiare così come i sentimenti...

Gemelli: Vi sentite un po’ abbattuti perché non avete ottenuto quello che speravate. Ma le cose cambieranno!

Cancro: Qualcosa vi turba ma non sapete cosa, forse il fatto di essere in sospeso e senza risposte da parte di qualcuno.

Leone: Vi sentirete più fortunati del solito e forse varrà la pena sfruttare questa situazione a vostro vantaggio.

Vergine: Vorreste solo stare a letto tutto il giorno ma gli impegni sono tanti e soprattutto oggi dovrete dare il meglio!

Bilancia: Avete dato il meglio di voi, eppure non sempre è abbastanza. Concentratevi sulle piccole cose felici.

Scorpione: Vorreste che tutti capissero quanto ci tenete e quanto vi impegnate per raggiungere gli obiettivi, accadrà!

Sagittario: Oggi vi sentite fiduciosi, è arrivato il momento di fare quello che volevate provare da tempo. Buttatevi!

Capricorno: Ciò che non uccide fortifica, quindi imparate dalle sofferenze e fate tesoro di ogni insegnamento utile.

Acquario: Non scoraggiatevi se le cose non vanno come vi aspettavate non significa che voi non valete abbastanza.

Pesci: Vi sembra che capitino tutte a voi, in realtà semplicemente oggi vedrete tutto più negativo rispetto al solito...

