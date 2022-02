Cosa ci aspetta oggi, 11 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Vi sembra di lottare per qualcosa che non vi appartiene più. Fermatevi a pensare e date uno scopo alle vostre azioni...

Toro - Oggi siete un po’ suscettibili, non è che state esagerando con i caffè? Cercate di rilassarvi o ferirete qualcuno!

Gemelli - Certo, amate prendere le cose come vengono, senza fare piani. Un po’ di organizzazione, però, non guasterebbe...

Cancro - Questi primi mesi del nuovo anno stanno andando a gonfie vele. Vi aspetta un futuro scintillante, basterà coglierlo!

Leone - Vi sentite come un trapezista, in equilibrio e pronti ad afferrare una nuova opportunità. Siate sereni e non abbiate paura.

Vergine - Da tempo state ignorando quella vocina interiore che cerca di darvi buoni consigli. Non è ora di iniziare ad ascoltarla?

Bilancia - Vi infastidisce chi cerca di approfittarsi della vostra disponibilità. Non lasciate che nessuno vi metta i piedi in testa!

Scorpione - Cercate di non lasciare che la mente vaghi troppo costruendo castelli per aria, troppo instabili per avere davvero valore.

Sagittario - Non amate chi pensa che per comprendervi basti uno sguardo. Siete molto più complessi e sfaccettati di così. Dimostratelo!

Capricorno - Non servono gesti plateali per dimostrare affetto ai vostri cari. Le sorprese semplici e inaspettate sono le più apprezzate...

Acquario - Oggi cercate di stare alla larga dalle discussioni e, soprattutto, di non invischiarvi in faccende che non vi riguardano.

Pesci - La giornata potrebbe partire col piede sbagliato ma sicuramente si concluderà con un ampio sorriso. Non fatevi abbattere!

