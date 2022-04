Cosa ci aspetta oggi, 11 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Cercate di non credere a tutto quello che sentirete o vi sarà riferito: l’ingenuità può farvi brutti scherzi.

Toro: Alcune circostanze lavorative stanno prendendo la piega giusta, grazie anche a persone che vi stimano.

Gemelli: Col partner filate d’amore e d’accordo, sia sulle questioni semplici di routine, sia su quelle importanti.

Cancro: Il nervosismo potrebbe salire alle stelle e rallentare le vostre iniziative private e professionali.

Leone: Siete in fase di ripresa dopo sconfitte personali o relazionali. Adesso vi sentite pronti a dare il via a un nuovo stile di vita.

Vergine: Create, muovetevi, allargate il vostro raggio d’azione sia al lavoro che con gli amici di sempre senza paura o ansia.

Bilancia: Avete energie straordinarie sia per quanto riguarda il fisico che l’intelletto. Merito di quella persona?

Scorpione: È un lunedì di interessanti novità a lavoro. Un miglioramento della vostra situazione professionale è dietro l’angolo.

Sagittario: Ricordate: fermarsi a riflettere sul senso della vita, spesso, può evitare di far commettere passi falsi.

Capricorno: Per nuovi flirt avete sempre energie da vendere, ma non tirate troppo la corda. Il lavoro potrebbe risentirne.

Acquario: Per fortuna non cambia la musica in amore. L’intesa col partner c’è, ed è ancora di ottima qualità nonostante la routine.

Pesci: In famiglia le cose stanno veramente girando e voi vi sentite risucchiati da nuovi eventi! Sembrerebbe una svolta.

