Cosa ci aspetta oggi, 1 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Nuove prospettive in campo lavorativo si aprono per voi. Non abbiate timore, potrebbe essere l’occasione giusta!

Toro – È un periodo di assoluta passione con il partner. Godetevi il momento, è il periodo giusto per fare progetti importanti.

Gemelli – Fate pace con voi stessi, ma soprattutto con chi vi ha ferito. Voltate pagina, non ve ne pentirete affatto.

Cancro – Costanza e coraggio sono gli alleati perfetti per affrontare al meglio ogni imprevisto. Fatene buon uso!

Leone – Avete le idee chiare, quel che vi manca è un po’ di forza di volontà. Bando alla pigrizia e all’insicurezza.

Vergine – Attenzione alle complicazioni nella sfera professionale. Buone notizie da una persona cara e lontana.

Bilancia – La diplomazia è la vostra arma migliore. Non dimenticata di sfoggiarla durante i momenti di maggiore stress.

Scorpione – Basta scendere a compromessi, non ve li meritate. Cercate di capire ciò di cui avete veramente bisogno.

Sagittario – Ecco un po’ di serenità: amici, risate, sport e numerosi hobby a cui dedicarsi per rilassare la vostra testa.

Capricorno – Il peggio è passato. Ci sono ancora scelte importanti da compiere, ma sarete in grado di farlo con serenità.

Acquario – Grinta e ambizione. Due elementi di cui avrete grande bisogno se desiderate ottenere quella promozione tanto attesa.

Pesci – Avete proprio bisogno di cambiare aria. Perché non pensare ad una gita fuori porta per una piccola pausa?

